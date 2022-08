El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del potenciador sexual denominado “Cougar Secret Honey VIP”.



Además de no contar con el registro sanitario, la autoridad de salud determinó que el producto está contaminado con sildenafil, un ingrediente que puede interactuar con los nitratos que se encuentran en algunos medicamentos recetados y puede reducir la presión arterial a niveles peligrosos.



“A las personas con diabetes, presión arterial alta, colesterol alto o enfermedades cardíacas a menudo se les recetan nitratos. Por consiguiente, la presencia de sildenafil en “Cougar Secret Honey VIP”, hace que el producto sea un medicamento no aprobado para el cual no se ha establecido la seguridad y eficacia y, por lo tanto, sujeto a retiro”, informó el Invima.



No es la primera vez que la entidad alerta sobre la comercialización ilegal de este tipo de productos y los riesgos que tienen para la salud de quienes los utilizan, al ser productos que proclaman propiedades no verificadas, ni autorizadas por Invima; generando así falsas expectativas en relación con la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.



Por eso, recomendó no comprar medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud.



Finalmente, pidió tener en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.