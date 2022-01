Invima dio autorización de uso de emergencia al Molnupiravir, píldora anticovid de Merck

El Molnupiravir, la píldora de la farmacéutica Merck desarrollada como tratamiento contra el covid-19, recibió este viernes la autorización sanitaria de uso de emergencia, Asue, en Colombia.



Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, por medio del acta 1 de 2022.



La sala especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos de la Comisión Revisora del Instituto emitió un concepto positivo sobre el uso del fármaco, aunque aclaró que deberá usarse en un grupo poblacional determinado.



"La Sala Especializada (...) emitió concepto recomendando aprobar la solicitud de Asue para el medicamento de síntesis química molnupiravir (Lagevrio) para un grupo específico de pacientes, luego de evaluar la data científica allegada por el interesado, encontrando un balance riesgo-beneficio aceptable en el momento actual de la pandemia, por lo que se aprueba con algunas características especiales para su indicación", indicó el Invima.

El medicamento estará prescrito para el tratamiento de la enfermedad cuando sea leve o moderada para pacientes confirmados, ya sea mediante prueba PCR o de antígeno, en adultos mayores que no estén vacunado y que no se hayan infectado previamente, con al menos un factor de riesgo para desarrollar covid-19 grave como obesidad, mayor de 60 años, enfermedad renal crónica, enfermedad obstructiva crónica, cáncer activo o condición cardíaca seria.



La farmacéutica había presentado la información científica ante el Invima en diciembre y, por lo pronto, no será suministrado a mujeres embarazadas o a menores de 18 años. Sin embargo, con la autorización de uso de emergencia se podría modificar esto según los estudios que se realicen.

A través de un comunicado, la farmacéutica Merck “celebra la aprobación de la autoridad regulatoria colombiana con respecto a esta terapia que contribuye a combatir la pandemia de covid-19, teniendo en cuenta el potencial que tiene el antiviral de desempeñar un papel importante y significativo en la disminución del riesgo de progresión a enfermedad grave en personas adultas que presentan COVID-19 leve a moderado”.



Igualmente, fueron enfáticos en que Colombia es el primer país suramericano en aprobar el uso de emergencia del Molnupiravir. Con esto, se le suma a países como Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Australia, Italia y México, entre otros, en aprobarlo con agencias sanitarias de alto reconocimiento.

De acuerdo con la farmacéutica, el medicamento demuestra la reducción del riesgo de muerte en un 89% por el Molnupiravir en los estudios clínicos que se han desarrollado desde el comienzo de la pandemia en diversos países del mundo, incluyendo Colombia.



“Confirma el beneficio que este tratamiento puede aportar contra la pandemia de covid-19, como medida complementaria a los programas de vacunación contra el virus”, se lee en el comunicado.