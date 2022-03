Colombia inició estudios para el desarrollo de vacuna nasal contra el covid-19

La empresa BlueCare, que presta servicios de salud, informó que su centro de investigación fue uno de los cinco seleccionados en Colombia para llevar a cabo el estudio de la vacuna nasal contra la covid-19 en Bogotá.



Según señaló, Colombia es el primer país de América Latina que inicia estudios clínicos para la vacuna contra la covid-19 de vector del virus influenza en aerosol intranasal.



Es decir, el estudio busca evaluar una nueva forma de vacunación mediante la inhalación del biológico (vacuna). A diferencia de las vacunas intramusculares que generan anticuerpos en todo el cuerpo desde un comienzo, esta vacuna se concentra inicialmente en las mucosas nasales, para después extenderse por todo el cuerpo, permitiendo aumentar así la inmunidad, para que el sistema de defensa pueda atacar más rápidamente el virus y muy probablemente evitar el contagio entre personas.





Actualmente en el mundo hay más de 7.000 estudios corrientes contra el virus del Coronavirus, entre las que se encuentra la vacuna intranasal en spray, la cual tiene más de dos años de investigación y desarrollo por parte de la farmacéutica China, Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.



Como lo expresa el doctor Alexander González, investigador Principal del estudio, en el Centro de Investigaciones de BlueCare, “para Colombia este estudio representa una gran oportunidad de poder recolectar datos epidemiológicos y organizar a largo plazo mejores políticas de salud pública. También esto es una ventaja para los participantes del estudio, porque el paciente va a estar protegido contra la covid-19 de una manera novedosa, no traumática y también queda vacunado contra la gripa, el vector de esta vacuna”.



El protocolo de evaluación para la nueva vacuna, involucra dos dosis, una el día 1 y otra a los 14 días siguientes, incluyendo el seguimiento de un año para evaluar el aumento de la disminución de la tasa de infección por covid-19 en los participantes.



“De hecho, la eficacia de esta vacuna ya se comprobó en Sudáfrica donde los estudios demostraron su eficacia contra la variante ómicron”, sostuvo el especialista.



Añadió que Colombia tiene la meta de reclutar alrededor de 3.000 pacientes para participar en estos estudios, y para el caso de Bogotá cerca de 500 pacientes.