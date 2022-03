¿Cuándo terminará la pandemia en Cali?: esto dicen los expertos sobre la situación del Covid

El Covid-19 en Cali está en lo que podría denominarse una “fase de control” de acuerdo con los datos suministrados por la Secretaría de Salud del municipio.



Según reportes recientes, el número de contagios en la ciudad ha bajado considerablemente. Esta semana, por ejemplo, la cifra diaria más alta de casos se produjo el pasado lunes —60 personas infectadas— mientras que la más baja se dio el martes y el miércoles con 25 cada día.



Dentro de lo que fue el cuarto pico de la pandemia —producido principalmente por la variante ómicron— Cali llegó a tener un máximo de 40 muertes diarias por la enfermedad, pero desde el pasado 27 de febrero no se reporta un doble dígito en los fallecimientos y ayer no se registraron muertes en la ciudad por esta causa.

Cerca de dos millones de caleños ya tienen al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Además, un 39% de la población, hasta ahora, ya se aplicó la vacuna de refuerzo.



En cuanto a la ocupación de las UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), actualmente hay solamente 18 personas en estas, lo que quiere decir que solo un 2,2% de las camas disponibles están ocupadas por pacientes de coronavirus.



“En los últimos cinco días (hasta el miércoles), reportamos solamente una muerte”, expresó Miyerlandi Torres, la secretaria de Salud.



Además, el uso del tapabocas en espacios al aire libre ya es voluntario lo que implica que la ciudad logró la meta de vacunar a más del 70 % de su población con esquemas completos.



Frente a este panorama, ¿podría decirse que la pandemia en Cali está tan controlada, que pronto se podría considerar endemia? ¿Cuáles han sido las claves para reducir la mortalidad?

Las cobertura más baja de vacunación en Cali está en la población de niños de 3 a 9 años. La Secretaría de Salud insiste en que se necesita la colaboración de los padres con las autorizaciones.

La vacunación, la gran clave



Para Juan Sebastián Hurtado, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud Departamental, los esfuerzos realizados por las administraciones del Valle y de Cali para vacunar a la población, han surtido efecto.



De hecho, en la capital vallecaucana el 72 % de la población ya tiene su esquema de vacunación completo, mientras que el 85,6% ya se aplicó la primera dosis.



De acuerdo con esas mismas estadísticas, solo 230.000 caleños no se han aplicado ninguna dosis del biológico, mientras que 313.000 personas faltan por completar el esquema.



“Haber podido superar esa cifra del 70 % habla del esfuerzo de la Secretaría de Salud Municipal en articulación con la departamental. Se han realizado campañas permanentes para que las personas tengan la certeza de que pueden acceder a su biológico”, expresó Hurtado.



No obstante, el epidemiólogo considera que el hecho de tener, por el momento, un control de la pandemia en la ciudad, no significa bajo ningún punto de vista que la población se deba relajar frente a al virus.



“Tenemos que seguir esforzándonos porque aunque no esté circulando con la misma intensidad, el Covid-19 sigue presente”, aseguró.

“Los picos no serán prolongados”



Rodolfo Hernández, médico epidemiólogo, considera que, pese a la reducción de casos que hay en estos momentos, todavía es muy pronto para asegurar que la humanidad ha controlado al virus.



“Nosotros estábamos tranquilos, pero de repente apareció una nueva variante como la ómicron que tenía características muy distintas a las otras; ahora tenemos controlada la situación, pero eso no quiere decir que en un futuro no vayan a presentarse nuevas variantes”, explicó.



En lo que sí hizo énfasis Hernández es en que, gracias a la vacunación, los futuros picos de casos -a causa del coronavirus- no serían tan intensos.



“Pienso que si aparecen nuevos picos, no van a ser tan prolongados.



Además, en Cali, con más del 70 % de la población con esquema de vacunación completo, podemos tener algo de tranquilidad según el conocimiento científico e histórico que se tiene de las diferentes pandemias que ha enfrentado la humanidad”, precisó.

¿Una endemia?



De acuerdo con el docente y epidemiólogo de la Universidad del Valle, Fabián Méndez, la pandemia del Covid-19 no solo se produjo por la desconexión entre la humanidad y la naturaleza, sino también por las desigualdades en la sociedad.



Sin embargo, no ve lejano que la pandemia pueda convertirse en una endemia (aparición de una enfermedad en un área geográfica o población). “De todas maneras, este proceso requiere de una vigilancia epidemiológica”, remarcó.



Para lograr esto, Cali espera continuar con sus estrategias de vacunación, para así inmunizar totalmente a sus ciudadanos. “Hemos fortalecido la vacunación extramural: seguimos con jornadas de inmunización en colegios y además impulsamos la vacunación interespecie, para lo cual tenemos puntos fijos y móviles para vacunar contra el covid a las personas y a gatos y perros contra la rabia”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud.



Hay que recordar que la OMS (Organización Mundial de la Salud), es la única entidad en capacidad de definir cuando será el fin de la pandemia.

En Colombia



La disminución de casos de Covid-19 también se está presentando en el país.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, el pasado miércoles 9 de marzo se presentaron solamente 739 casos y en los dos días anteriores se habían reportado 760 y 952 contagios.



Estas son las cifras de casos más bajas que se han presentado en Colombia desde mayo del año pasado.



Otra cifra importante es que en el territorio nacional ya hay 5.904.365 personas recuperadas de la enfermedad.



En el Valle del Cauca, el pasado miércoles se presentaron solamente 36 casos, lo que habla también de una disminución regional.