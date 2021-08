La Defensoría del Pueblo dio a conocer el informe tras la visita a los 18 colombianos detenidos en Haití, acusados por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse ocurrido en la madrugada del 7 de julio.



Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo; Rodrigo Isaza Bordamalo, responsable del Grupo de Colombianos en el Exterior y Migración de la Oficina de Asuntos Internacionales, y Eduardo Alonso Flórez Aristizábal, Coordinador académico del área de Derecho Penal de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, fueron las tres personas delegadas por la Defensoría para la visita a la isla, el pasado 28 de julio.

Lea también: Colombia exigió garantías para exmilitares detenidos por el magnicidio del presidente de Haití



Según el informe, que es una bitácora del viaje que emprendieron los delegados el pasado 26 de julio, llegando inicialmente a República Dominicana, los 18 colombianos detenidos no han contado hasta el momento con la presencia de un abogado durante los interrogatorios que han tenido por parte de la policía haitiana y el FBI.



“Es urgente la asistencia jurídica y la defensa técnica de los 18 colombianos detenidos en Haití, para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y principalmente al debido proceso y al derecho de defensa que, hasta este momento, les están siendo desconocidos”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien además el pasado lunes hizo entrega de las cartas escritas por los detenidos, como parte del trato con el gobierno de Haití para que se pudieran comunicar con sus familiares.

En cuanto a su salud, se evidenció que tres de ellos cuentan con lesiones de consideración que deberían ser tratadas en un centro médico especializado. No cuentan con antibióticos y varios de ellos tienen puntos de sutura en sus cabezas que, tras más de 20 días, no han sido retirados aún. La gran mayoría presenta heridas abiertas en sus muñecas, pues permanecen las 24 horas del día con las esposas, algunos de forma individual y otros en parejas.



En el informe detallan cómo están pasando los días los colombianos: aislados en un corredor de 6 metros de largo por 2 de ancho, de una estación policial y donde no les entra la luz del sol. Hay un baño contiguo que no cuenta con una batería sanitaria adecuada y deben hacer sus necesidades en una letrina.

Le puede interesar: Haití dio el último adiós a su Presidente en ceremonia con fuertes medidas de seguridad



Les ofrecen dos comidas al día y el agua es escasa, pues les proveen un recipiente con 20 litros de agua diariamente, para los 18 colombianos y 2 haitianos. Pese a estas condiciones, se les permite bañarse todos los días.



“Tenemos que agradecer especialmente a la Organización de Estados Americanos, OEA, porque gracias a su intermediación fue posible la visita a los detenidos; y pedimos su acompañamiento en el seguimiento de la situación de los colombianos, para que, en caso de que sean trasladados a una celda, se les brinden condiciones de seguridad a su vida e integridad física”, agregó el Defensor Camargo.