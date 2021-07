Colombia exigió garantías para exmilitares detenidos por el magnicidio del presidente de Haití

El gobierno colombiano solicitó a Haití brindar asistencia jurídica y atención médica a los 18 exmilitares que fueron detenidos por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.



Luego de una visita de la Comisión Militar a los connacionales, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, pidió al gobierno haitiano que cumplan con el tratado internacional en materia de Derechos Humanos porque "habrían irregularidades en la detención de los colombianos".



En una carta enviada al embajador en Colombia, Jean Mary Exil, la canciller manifestó que los exmilitares "no han recibido ninguna clase de asistencia jurídica, al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso".



Por lo cual, solicitó que le permitan a los delegados de la Misión

Consular ejercer las funciones contempladas en el artículo 5 de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, para que los 18 detenidos "gocen de las garantías de un debido proceso".



"Me valgo de esta oportunidad para solicitar el respeto y garantía por el derecho que tiene toda persona detenida de contar con la asesoría legal que le permita ejercer plenamente su derecho a la defensa y gozar de las garantías del debido proceso. Los tratados internacionales de protección consular y de derechos humanos garantizan sin dilaciones la obligación de designar a un defensor una vez se produzca la captura, en especial el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos", precisó Ramírez en el documento.

La #VicepresidenteYCanciller solicitó que se les brinde a los colombianos la asistencia jurídica a la que tienen derecho, así como la debida atención médica a quienes presentan lesiones físicas. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 30, 2021



​La Vicepresidente se refirió a las condiciones de salud de los detenidos y recalcó que es necesario que los 18 hombres reciban atención médica porque, al parecer, quienes resultaron heridos cuando fueron capturados no han sido valorados adecuadamente.



"Le recuerdo a su gobierno que tiene la obligación moral y legal de proteger a los detenidos que están bajo su jurisdicción. No se les han garantizado condiciones humanitarias, lo cual es violatorio del artículo 5 de la citada Convención Americana que exige que se respete la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas", aseveró.



Finalmente, Ramírez pidió al gobierno de Haití proteger a los exmilitares "independientemente de cuál sea su situación judicial, porque en momentos tan difíciles como el actual demandan la mayor colaboración y cooperación teniendo como fundamento el respeto de los derechos fundamentales".



"Exhortamos a su gobierno a proteger a los 18 nacionales colombianos. Tienen la alta obligación moral de garantizar su vida e integridad física. Adicionalmente, demandamos que se investiguen y sancionen a los autores de estas conductas lesivas de sus derechos", concluyó.

Cabe recordar que este miércoles inició la visita de la Misión Consular a los connacionales, durante la cual les entregaron mensajes y pertenencias enviadas por sus familiares. Además, verificaron que, según dijo la Canciller, no se estaba respetando el debido proceso de los detenidos.



"Es una delegación conformada por cuatro funcionarios: el embajador Luis Fernando Cuartas, director de asistencia a connacionales; dos funcionarios de la Embajada de Colombia en República Dominicana y el Cónsul Honorario en Puerto Príncipe", precisó el Gobierno.