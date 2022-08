Indignación por pesca cruel en Bahía Solano: ¿Qué dijo el Gobierno por los delfines heridos?

Una fuerte ola de indignación se generó este fin de semana, cuando se dio a conocer un video en el que un barco pesquero de bandera venezolana lastima con sus redes a un grupo de delfines en Bahía Solano, Chocó.

Después de que se conociera la denuncia, diferentes personalidades comenzaron a pedir una respuesta del Gobierno, en especial del Ministerio de Medio Ambiente.

Delfines ensangrentados escapando de una red de un barco atunero, al parecer de bandera panameña, que entró de manera ilegal este viernes al área protegida de Bahía Solano @MinAmbienteCo @susanamuhamad @sandrabessudo @MarVivaCOL @ArmadaColombia pic.twitter.com/q5JBdco59V — simon_posada (@simon_posada) August 27, 2022

Al respecto, la ministra de esta cartera, Susana Muhamad aseguró que las autoridades marítimas le ordenaron al barco regresar a puerto para iniciar un proceso sancionatorio.



Explicó Muhamad, en declaraciones a Blu Radio, que el buque no tenía permiso para realizar labores de pesca en el lugar donde se encontraba (a alrededor de 22 millas náuticas de la costa) sino por lo menos a 30 millas.



Por ese motivo, se le ordenó al barco regresar a puerto en donde será sometido a un proceso sancionatorio.



Sin embargo, Muhamad reconoció que este es un tema controversial a nivel mundial, pues los delfines y otras especies suelen resultar heridos por las redes de pesca de los barcos atuneros y, a pesar de que existen unos procedimientos para evitarlo, es casi imposible que esto no ocurra, ya que todas las especies se encuentran juntas en el mar.



"Otras especies conviven en la misma zona y cuando se va a tratar de pescar atún quedan involucradas. Existen protocolos internacionales que les exigen a estos barcos tener observadores de fauna para que saquen de la red las especies que no son de interés de la pesca", dijo la ministra.



En las imágenes, que circularon este fin de semana a través de redes sociales, se ve a un grupo de delfines que resultan atrapados por las redes del barco, y aunque un grupo de buzos los libera, resultan gravemente lesionados.