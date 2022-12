Indígenas arhuaca anuncian bloqueo de vías si Presidente Petro no los escucha

La comunidad indígena arhuaca se movilizó desde la Sierra Nevada hasta Valledupar con el fin de adelantar una protesta contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, y aseguraron que si no les atiende bloquearán vías.



Esta es la primera vez en lo que va de corrido del gobierno de Gustavo Petro, que un sector de los indígenas le realiza una protesta de este tipo por considerar que las banderas del cambio que enarbola no los identifica y porque no ha dado solución a sus problemas. Al caer la noche del martes más de 4000 nativos ya habían llegado a la capital del Cesar.



De acuerdo con su vocero, Norey Quigua Izquierdo, “el pueblo arhuaco se moviliza porque a más de siete meses de haber elegido nuestro cabildo gobernador, el gobierno se niega a expedir el respectivo registro, lo cual es como si en Colombia hubiéramos elegido un presidente y no tuviera la declaración del Consejo Nacional Electoral”. La decisión, según expresaron, si es necesario bloquear vías del Cesar.



Quigua Izquierdo consideró además que “el pueblo arhuaco se está viendo vulnerado porque se están violando derechos fundamentales de la gente como acceso a la salud, a la educación, tenemos muchos jóvenes que por no tener nuestro cabildo gobernador no han podido acceder a la educación superior, no se han podido afiliar al sistema de salud y otros que no han podido definir su situación militar”.



El dirigente arhuaco, insistió en que “necesitamos que el ministro del Interior, Alfonso Prada haga presencia aquí y nos sentemos a dialogar”.