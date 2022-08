Implementación del Acuerdo de Paz podría tardar 20 años: Contraloría

La Contraloría General de la República emitió un informe en el que alerta sobre los riesgos de desfinanciamiento que estaría corriendo la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en el Teatro Colón a finales de 2016.



El ente de control comenzó detallando que en 2021 se registró una ejecución de 14,24 billones de pesos, lo que es en últimas un aumento de 2,3 veces más a lo registrado entre 2017 y 2020.



Uno de los riesgos advertidos por la institución tiene que ver con las denominadas Bolsas de Paz como vehículo de implementación. Advierten que el 95 % de la contratación es directa y que esa modalidad no es competitiva.



En materia de recaudo, señalan que hay una disminución en el impuesto al carbono, lo que no es saludable para subcuentas como la Sustitución.



En cuanto a los Ocad Paz, señala que los recursos no tienen una ejecución eficiente, consecuencia de no tener una planeación eficiente.



Lea también: "Un Ejército que empiece a prepararse para la paz": presidente Petro



"Estas deficiencias van desde aprobaciones de proyectos en regiones no priorizadas en el Acuerdo, hasta aquellas que se presentan en la estructuración de pliegos, lo mismo que construcciones deficientes y detrimentos patrimoniales, entre otros riesgos", puntualizan.



Además, se observa una desproporción en la disposición regional de los recursos para el proceso de implementación. Son siete los departamentos en los que se concentra solo el 71 % de los recursos aprobados a través del mecanismo de Obras por Impuestos ($641.177 millones): Antioquia, Arauca, Cauca, Casanare, Caquetá, Tolima y Norte de Santander.



Factores como los mencionados hacen que la implementación del Acuerdo tome 20 y no 15 años, como se tenía previsto.



Para una implementación segura y eficiente se proyecta la inversión de 154,9 billones de pesos entre 2017 y 2031.



Los puntos de Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto Armado, e Implementación y Verificación y Refrendación son los que recibirán progresivamente el financiamiento El Enfoque Étnico y al Transversal de Género será también objeto de desembolso.



Lea también: Gobierno instaló primer Puesto de Mando Unificado por la vida en Caldono, Cauca



Hay que anotar que durante los primeros meses del año la principal fuente de financiación de la implementación ha sido el Presupuesto General de la Nación, de donde ha salido el 67 % de los recursos. Luego vienen Cooperación Internacional, con un 17 %, y el Sistema General de Regalías con un 10 %.



Otra de las observaciones del ente de control tiene que ver con que el "16 % de los recursos del Presupuesto General de la Nación se ejecuta a través del Fondo Colombia en Paz, que ha administrado desde sus inicios hasta marzo 31 de 2022 alrededor de 5 billones de pesos, el 91 % de los cuales han provenido del Presupuesto, 2 % de cooperación y el restante 7 % de otras fuentes".



La Contraloría observó también que al 31 de marzo de 2022 se habían aprobado 820 proyectos de inversión por 7,5 billones de pesos, de los cuales 341 por valor de 4,4 billones se aprobaron en 2021.



"La Contraloría considera que es evidente el reto asociado a la focalización de los recursos del OCAD Paz hacia los municipios más necesitados, para lo cual es necesario revisar la priorización y asignación de los recursos con criterios de equidad", sugieren.



En cuanto a las Obras por Impuestos, se afirma que se han convertido en una fuente de recursos para la ejecución de inversiones en proyectos, que se distribuyen en: infraestructura de transporte (51 %), educación (33 %) y agua y saneamiento básico (15 %) en zonas PDTED.



"A través de este mecanismo, a marzo 31 de 2022, de 138 proyectos aprobados por un valor total de 903.897 millones de pesos, se registran 90 terminados por 537.211 millones, 43 en ejecución por 344.070 millones y 5 estructurados y financiados que suman 22.615 millones", apuntan.