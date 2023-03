¡Impactante! Helicóptero del Ejército cayó sobre zona urbana de Quibdó, Chocó

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que las autoridades correspondientes se desplazan hacia Quibdó, Chocó, para atender la emergencia que causó la caída de un helicóptero del Ejército Nacional que estaba cumpliendo labores de abastecimiento en la zona.



“Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido”, informó Petro en su cuenta de Twitter.



En imágenes y videos difundidos por redes sociales se evidencia como la aeronave cae prontamente al suelo, lo que generó gran angustia entre la población.



Hasta el momento no se han reportado afectados. Sin embargo, se conoce que en la aeronave accidentada fue la EJC4227 en la que iba un capitán, un teniente y dos sargento segundo.



El Ejército Nacional aún no se ha pronunciado sobre la situación que ocurrió en esa zona del país.



Noticia en desarrollo...