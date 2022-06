Icfes anuncia nueva fecha del examen Saber TyT tras inconvenientes presentados

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) informó que el examen Saber TyT en modalidad electrónica quedó reagendado para el próximo sábado 25 y domingo 26 de junio de 2022.



Las pruebas electrónicas para estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas tuvieron que ser reprogramadas debido a que el pasado domingo 5 de junio miles de estudiantes no lograron finalizar con éxito el examen o no pudieron acceder a la plataforma.



Le puede interesar: Exministra de Cultura afirma que hallazgo del galeón San José fue reportado en 2015



Según aclaró la entidad, las pruebas fueron canceladas por una dificultad tecnológica de fuerza mayor que afectó los servicios que soportan la plataforma de aplicación del Examen Saber TyT.



También explicó que para garantizar la rigurosidad y calidad de esta prueba de Estado, los estudiantes citados para modalidad electrónica deberán presentar nuevamente el examen en su totalidad.



“Los estudiantes que habían realizado su registro y autenticación no tendrán que volver a hacerlo; Las personas que no alcanzaron a hacer su registro y autenticación, tendrán una nueva oportunidad para hacerlo del 15 al 22 de junio”, informó el Icfes.



Lea aquí: Procuradora exigió tomar medidas frente a la crisis humanitaria en el Chocó



Finalmente, señalaron que están haciendo todos los ajustes necesarios para garantizar que el próximo fin de semana, sábado 11 y domingo 12 de junio, más de 105 mil estudiantes de carreras universitarias, presenten con éxito su Examen Saber Pro y tengan una experiencia positiva en un momento tan importante para su futuro profesional.