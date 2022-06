A través de un comunicado, la exministra de Cultura de gobierno Santos, Mariana Garcés Córdoba y el exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Icanh, informaron que estos supuestos hallazgos se le entregaron al actual gobierno durante el empalme.



De igual manera, afirmaron que es una pérdida para el Estado colombiano no haber hecho nada con el proyecto científico que se había dejado estructurado. Además, explicaron que pese a adquirir el ROV, aún no deberían intervenir el galeón San José.



“El sitio visitado es el mismo que fue reportado desde 2015 y aunque hay que saludar las capacidades operativas de la Armada, las imágenes obtenidas no son comparables con la planimetría final que resultó de la operación de 2016 en donde pueden ser ubicados varios miles de objetos individuales, con un gran nivel de precisión", señalaron.



"A la vajilla ya reportada se suman decenas de ánforas, cañones, balas, empuñaduras de espadas, objetos votivos tanto del capitán como del contramaestre, objetos de cocina, del grupo de artillería, objetos personales de la tripulación y una muy clara descripción de la estructura naval”, añadieron.



A su vez, Garcés y Montenegro indicaron que la información dada por Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no es cierta, pues según ellos, en el 2015 se obtuvieron más de 6000 imágenes de alta calidad que todavía están en los archivos del Icanh y la Armada Nacional.



Por último, recalcaron que al Gobierno actual se le entregaron las coordenadas, sin embargo, cuando buscaron al presidente Duque, quien era la contra parte del entonces presidente Santos, este ignoró el programa científico más importante de los últimos años.