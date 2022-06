El consumo de carne debe reducirse en un 75% para mitigar el cambio climático 

Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Bonn, en Alemania, señala que para alcanzar los objetivos climáticos y garantizar la seguridad alimentaria, el consumo de carne debe reducirse en al menos un 75%.



El equipo de investigación de la Universidad de Bonn analizó investigaciones recientes sobre distintos aspectos del consumo y la producción de carne: desde sus efectos para el medio ambiente y el clima, hasta su impacto en la salud pública y la economía. De acuerdo con los resultados, particularmente en los países donde las personas consumen mucha carne, una reducción significativa no solo es deseable sino vital para mitigar los impactos de la agricultura animal.



Lea además: Imágenes inéditas: Gobierno anunció el hallazgo de dos embarcaciones cerca del galeón San José



“Comenzar a basar nuestra alimentación en plantas, especialmente en cereales integrales, legumbres, vegetales y frutos secos, es una de las formas más eficaces para proteger nuestra salud, nuestro planeta y la seguridad alimentaria a nivel global”, dijo Natalia Téllez gerenta de Alimentando el Mañana, un programa que apunta a proveer asistencia gratuita y colaborativa a instituciones que deseen servir un menú a base de plantas.



“Para 2050, deberemos alimentar a 10 mil millones de personas alrededor del mundo y esto no podemos lograrlo con nuestro sistema alimentario actual”, explicó.



Según un reporte publicado por la Comisión EAT-Lancet, un sistema alimentario que sea compatible con los objetivos tanto ambientales como nutricionales consistiría en más de un 90% en alimentos basados en plantas.



“Alrededor del 80% de toda la tierra para agricultura a nivel global es utilizada para la agricultura animal. Sin embargo, los productos animales representan solo el 37% de las proteínas y 20% de las calorías consumidas por las personas alrededor del mundo. Esto no es eficiente, en especial para una industria que es responsable por el 57% de la emisiones de gases de efecto invernadero de toda la producción de alimentos”, afirma Téllez.



Le puede interesar: Ejército aclara polémica tras desfile de mujeres en vestido de baño en batallón en Manizales



Para alcanzar el 75% de reducción de consumo de carne recomendado, el equipo de investigadores detrás del estudio de la Universidad de Bonn recomienda iniciativas tales como impuestos a los productos cárnicos y que la temática del “consumo sostenible” sea incorporado a los programas educativos escolares.



"En Colombia, nuestro programa Alimentando el Mañana acompaña a instituciones públicas y privadas para generar conciencia entre sus estudiantes y docentes con el fin de reducir su consumo de carne. Este objetivo se logra con la asistencia gratuita de nutricionistas y chefs profesionales”, explicó Téllez.