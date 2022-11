Hidroituango no iniciará actividades el 30 de noviembre, confirmó el Alcalde de Medellín 

El megaproyecto de hidroituango está listo para operar, pero no lo hará aún por requerimientos externos sobre evacuación de poblaciones, así lo confirmó este Marte el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



Según explicó el mandatario local, Empresas Públicas de Medellín ya cuenta con una certificación del Centro Nacional de Despacho de que el megaproyecto está listo para entregar energía, pero que para que este entre en funcionamiento primero deberán solucionar la situación de las evacuaciones.



De hecho, Quintero aseguró que él no está de acuerdo con que se deban evacuar a las poblaciones alejadas porque, para la compañía pública, Hidroituango sí puede operar con seguridad para todas las poblaciones y trabajadores.



Le puede interesar: Ola invernal: lluvias en diciembre superarán intensidad del 30 %, la más alta en tres décadas



"No habría lugar a sanción, porque ya está certificado por parte de XM que Hidroituango está en capacidad de operar, ya esa sanción no está en nuestra ecuación", comentó Quintero, quien celebró la posición del presidente Gustavo Petro de tener un delegado representante ante la Creg, para alargar los plazos para prender las turbinas y, así, evitar la sanción a la que se expone por no entrar en operación antes de la fecha límite que era este 30 de noviembre.



Sin embargo, el Alcalde de Medellín aclaró que la nueva fecha para el encendido de las turbinas se determinará una vez la Presidencia de la República defina cómo se procederá con la evacuación de las comunidades.



"Necesitamos que Hidroituango empiece a generar ya, porque eso le baja 30 millones de toneladas de presión al vertedero cada día", precisó Quintero.