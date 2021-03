"Hemos consultado con las comunidades y muchos indígenas no se quieren vacunar": Cric

Natalia Moreno Quintero

Los buenos resultados que los remedios ancestrales han tenido en el tratamiento de casos de covid-19 entre las comunidades indígenas del Cauca, así como la desconfianza en la efectividad de los biológicos para prevenir el contagio del virus, son las razones que motivan que una gran parte de los indígenas de esta región no tengan interés en ser inmunizados.



Así lo explicó Jhoe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, quien en Blu Radio señaló que se ha consultado "con las comunidades desde las asambleas, donde muchas personas han manifestado no quererse vacunar, inclusive mayores de edad que han estado libres del contagio".



De acuerdo con Sauca, las comunidades han determinado que el impacto de la pandemia ha sido mínimo en las comunidades indígenas del Cauca por el "trabajo que hemos hecho de conocimiento ancestral con los sabedores y encontramos que los remedios no hicieron que las comunidades fueran a los hospitales y creo que nos hemos sostenido y el rango de la tasa de mortalidad por coronavirus también es muy mínima".



Además, señaló que les genera desconfianza el bajo porcentaje de efectividad de las vacunas.



"Es muy difícil confiar en una vacuna implementada en Colombia con un porcentaje tan bajo y también hemos revisado los efectos que trae", apuntó.

El Coordinador de Derechos Humanos del Cric subrayó que no se han cerrado completamente a la no vacunación y lamentó que ningún representante del Gobierno Nacional les haya explicado cómo se adelantaría el proceso de inmunización en sus comunidades. También dijo que piden "garantías de que no se imponga qué vacuna" se les aplicará y que, en cambio, "se pueda generar una revisión de qué vacuna puede ser para las comunidades".



Su posición actual, aseguró, "no solamente va a en el perjuicio, también va a en el grado de potenciar que nosotros tenemos conocimiento y que tenemos sabedores ancestrales que están en el territorio y que han demostrado lograr controlar mediante los remedios muchos casos, sacar de crisis a los compañeros, entonces también tenemos que afianzar que nuestra medicina también tiene solución a este tipo de casos"