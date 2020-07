Habla mujer víctima de robo en Barrancabermeja cuya defensa se hizo viral

Alejandro Cabra Hernandez

En las últimas horas, se hizo viral el video de una mujer que se defendió de un robo perpetrado por dos hombres en Barrancabermeja, Santander.



La mujer, identificada como Luz Mary Castro, se pronunció sobre el hecho en Blu Radio. Allí confirmó que, pese a su reacción, el ladrón le hurtó su celular.



Castro, de 64 años, estaba sentada en las afueras de su casa, en el barrio San Luis Eleazar de ese municipio, cuando fue abordada por un ladrón que se bajó de una motocicleta para quitarle su teléfono movil.



La mujer reaccionó enfrentándose al ladrón e incluso, se quedó con el casco del individuo, pero no pudo evitar el robo.



Luz Mary dijo estar bien "después del susto" y definió su reacción como una forma de hacerlo. "Cada persona tiene su modo de reaccionar y así fue la mía. Cuando uno vive estos episodios es cuando después cae en cuenta de lo que hizo”. No obstante, lamentó el hecho de "predicar, pero no aplicar", pues reconoce que le inculca a sus hijos que no se enfrenten a los ladrones.



Agregó que se arrepiente "en un 50%" de responderle al ladrón, pues el incidente pudo ser peor. “Me pregunto yo por qué hice esto, le doy gracias a Dios que no pasó a mayores. Eso ladrones mantienen armados y a diario pasan por acá por mi barrio”, señaló.



Castro, quien se quedó con el casco y la gorra que usaba el ladrón, comentó que ambos elementos los botó a la basura, pues dichos elementos le traen malos recuerdos.



“ ¿Eso para qué me sirve? Tal vez ese casco se lo robaron a otra persona. Vender un casco es una bajeza, eso me trae recuerdos nada agradables”, sentenció.



Según Luz Mary, pese a ser una mujer de temperamento fuerte, no suele reaccionar como lo hizo. "Yo misma no me reconozco al ver como actué. Es como un chip que lo hace explotar a uno de esa manera".



No obstante, la señora Castro cree que actuaría de una manera parecida si una situación similar se presenta, pues es su forma de ser y de actuar, y en esos momentos, con la adrenalina a tope, no hay tiempo para pensar. Reconoció que los comentarios en redes le han sacado algunas risas.