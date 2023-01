Gustavo Bolívar pidió otro plazo para declarar en caso de presunta explotación sexual en el Congreso 

El exsenador Gustavo Bolívar volvió a dejar plantados a los investigadores de la Fiscalía que están esperando a que amplíe su versión sobre la denuncia de una presunta red de trata de personas en el Congreso que hizo hace algunas semanas.



El ente investigador lo había citado este viernes para que diera detalles que permitieran empezar un proceso formal para establecer culpabilidades; sin embargo, Bolívar pidió cancelar la cita por medio de una carta en la que expresó que no podía asistir porque se encuentra fuera del país.



En dicha misiva, el expolítico, que encabezó la lista del Pacto Histórico en las elecciones legislativas de 2022, pidió que se aplazara la diligencia judicial porque en el lugar en el que está no tiene acceso a una conexión estable de internet, por lo que no podía dar sus declaraciones de manera virtual.



Esta fue la tercera vez -en la última semana- que Bolívar pidió cancelar las citaciones de la Fiscalía usando como motivo su viaje a Estados Unidos.



El primer llamado que le hizo el ente investigador fue el viernes 13 de enero. En esa oportunidad pidió que se aplazara. La Fiscalía reprogramó la diligencia para el lunes 16 de enero, pero ese día Bolívar tampoco llegó, y lo mismo sucedió este viernes.



Sin embargo, el exsenador no solo ha dejado plantados a los investigadores de la Fiscalía. Esta semana canceló las citaciones que tenía ante la Comisión Ética del Senado y la Procuraduría General de la Nación, donde están esperando que dé más detalles sobre su denuncia para empezar las debidas investigaciones.



El miércoles pasado tampoco asistió a la citación que le había hecho un grupo magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes le pidieron regresar lo más pronto posible al país porque la diligencia para ampliar su denuncia se tenía que hacer de manera presencial.