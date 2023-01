En una jornada de la subcomisión de la reforma pensional en la que participaron gremios de la producción, centrales sindicales, Gobierno Nacional, algunos expertos y pensionados, se dieron a conocer las primeras propuestas para la construcción de este proyecto de ley.



“Las centrales presentaron 30 artículos de manera unificada, por ejemplo, piden que las personas que no tienen oportunidad de pensión reciban una renta básica de vejez equivalente a un salario mínimo y proponen que solo exista un régimen pensional, es decir Colpensiones”, señaló la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, enfatizando que la reforma pensional es un importante proyecto de ley que busca beneficiar a la mayor cantidad de colombianos.



Por su parte, Asofondos y Fasecolda proponen que esta reforma responda al avance del envejecimiento de la población, no solo de la presente generación, sino de las próximas generaciones para que el proyecto de ley sea sostenible con el tiempo, incluyendo componentes de solidaridad y de ahorro.



“Como lo he dicho y lo reafirmo, vamos a construir en la diferencia y por supuesto la reforma pensional, al igual que la laboral, debe favorecer a la mayor cantidad de los y las colombianas”, agregó la Ministra.



La propuesta del Gobierno Nacional se basa en lo que han llamado un sistema de pilares, relacionado con el ahorro voluntario complementario, contributivo y solidario.



Este último tiene que ver con la posibilidad de beneficiar a cerca de cuatro millones de adultos mayores que no tienen la posibilidad de recibir una pensión. Así, esa población podría recibir una renta de medio salario, recursos que saldrían del Presupuesto General de la Nación.