Grave accidente en la vía Bogotá - Girardot deja cuatro personas muertas

En horas de la madrugada de este martes se reportó un grave accidente cerca al peaje de Chusacá en la vía Bogotá- Girardot en el que se vio involucrada una tractomula, un camión y un carro particular.



Según informaciones preliminares, el fuerte accidente habría dejado cuatro personas muertas y una herida pero en grave estado. El accidente ocurrió cerca de la 01:30 a.m. en el sector mejor conocido como el ‘alto de la cabra’.



El accidente se habría ocasionado después de que el automóvil fue golpeado por la tractomula, esto debido a que, según testigos de la zona, el conductor del carro particular habría intentado hacer un giro prohibido cuando fue embestido por el camión.



A esta hora las autoridades hacen presencia en el lugar y el paso por la vía está restringido en medio de la inspección y evaluación del siniestro.