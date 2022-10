Gobierno y Fiscalía investigarán "desaparición" de bienes administrados por la SAE

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la Fiscalía General de la Nación crearán una mesa de investigación que determine en dónde están los bienes de extinción de dominio que deberían estar en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



Según el fiscal general, Francisco Barbosa, durante su administración, han llegado más de 19.500 bienes correspondientes a la SAE.



“Para nosotros como Fiscalía General el manejo de estos bienes es esencial. El día de hoy estamos dirigiendo toda una trazabilidad de los bienes que se ha entregado a la Fiscalía durante el ejercicio de mi función. La lista de 19.587 bienes están discriminados a través de bienes rurales, urbanos, vehículos, circules, establecimientos económicos y otros de relativos a dinero en efectivo, oro, joyas, aeronaves, embarcaciones”, expresó Barbosa.



Aunque se tiene la lista de bienes, ni la SAE, ni la Fiscalía, sabe en dónde están algunos de ellos, por ese motivo el Gobierno y el órgano de control investigarán desde una mesa técnica.



“De manera mensual le estamos entregando una serie de información para que se realice comités de trabajo conjunto. Vamos a establecer una mesa técnica de alto nivel entre la Fiscalía, la SAE donde tendrán participación fiscales de un grupo especial de investigación para determinar qué si existen irregularidades en el marco de la información, si encontramos circunstancias que impliquen iniciación de procesos penales por algún tipo de hecho que sea constitutivo de delito, nosotros adelantaremos la investigación”, afirmó el fiscal.



Por su parte, el presidente Petro aseguró que si se encuentran culpables, deben ser judicialízalos.



“La SAE debe actualizar el inventario si alguien incumplió la ley, así de simple, porque el inventario no está, eso implica una cadena de personas que han estado al frente de la entidad que yo creo que deben ser ya investigados, está en las manos de fiscal, porque el incumplimiento de la ley es evidente, el incumplimiento puede tener fines dolosos porque qué intención puede existir que el Estado no disponga con la información suficiente de bienes que, o están en extinción de dominio, en procesos que sigue el poder judicial, o fueron ya extinguidos y son propiedad pública”, afirmó el Presidente en declaraciones.



Además, aseguró que esa mesa tendrá que investigar los equipos que han tenido esa información, esto con la intención de entregar el inventario actualizado de los bienes.



“Si ese dolo tiene que ver en una especie de cama donde existen $25,7 billones y hoy de varios de esos billones no tenemos información, pues estamos en él preámbulo y con indicios terribles de quizás uno de los hechos más dolorosos desde el punto de vista de la transparencia pública, del erario y del patrimonio nacional de su historia, dinero que condensa una actividad ilícita que es el narcotráfico en lo que se ha podido derrotar”, expresó Petro.



El mandatario colombiano aseguró que todos los casos que sean encontrados irregulares serán investigados. Por su parte, el director de la SAE, Daniel Rojas Medellín, aseguró que la entidad solicitaba información más cercana y veraz de los bienes.



“Nuestra disposición a converger en esta mesa técnica. Solicitar, con todo respeto, que en el marco de esa mesa podamos establecer un canal de comunicación para que podamos tener información más veraz de dichos procesos para agilizar el esclarecimiento del inventario”, expresó el director de la SAE.



Finalmente, Rojas informó que durante los primeros 100 días del Gobierno se estarán entregando derechos de cambios de uso de tierras en el Caribe de más de 60.000 hectáreas.