Gobierno Nacional implementará nuevas medidas para apoyar crisis en San Andrés y Providencia

Guillermo Reyes, ministro de Transporte, aseguró que esperan que antes de que se acabe este mes la aerolínea de Viva esté de nuevo en el aire. Añadió que el Gobierno sabe que gran parte de la crisis de San Andrés y Providencia deriva de la falta de aviones, por lo tanto, "por decisión del presidente la aerolínea Satena será fortalecida presupuestalmente para la adquisición de unas aeronaves que competirán contra Avianca, como Latam, como Wingo, en condiciones más favorables para los colombianos", aseguró.



A través del Ministerio de Minas y Energía se establecerá un cupo de combustible Jet A1 sobre los volúmenes máximos de combustibles con beneficios tributarios que, en el marco de la Ley 681 de 2001, serán distribuidos en el Archipiélago para el abastecimiento de aeronaves que presten el servicio de transporte aéreo.



Otra medida que anunciaron es el descuento en el valor de las tasas y derechos que son cobradas al pasajero por el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.



"Tenemos preparado el decreto de subvenciones, por ahora solo para San Andrés, que permita que aerolíneas, diferentes a las que hay, puedan empezar a volar con vuelos Charter, pero también con aerolíneas como Easy Fly, como Satena y otras subvenciones que saldrás del sector transporte con recursos del presupuesto Nacional", dijo.



Para efectos de la asignación de las subvenciones contempladas en el respectivo decreto, el Ministerio de Transporte realizará una convocatoria pública destinada a empresas de transporte aéreo interesadas en cubrir las rutas sociales previamente establecidas.



En la convocatoria se establecerán los tiempos para recibir las ofertas, para el estudio por parte del Ministerio de Transporte y para el proceso público de asignación de la subvención.



Aseguró que el Gobierno está esperando abrir nuevas posibilidades para nuevas aerolíneas. "En Colombia ya están habilitadas para ser Charter aerolíneas como Wingo o como Jetsmart, buscando que San Andrés y Providencia tengan muchos más vuelos recuperemos y crezca la operación con todas las medidas que anunciará el ministro Umaña". Anuncio, además, nuevos controles en el tema de los precios para el beneficio de los consumidores.



Germán Umaña, el ministro de Comercio, aseguró las medidas que se tomarán no tienen que ver con el turismo tradicional, sino con el tema de la integración a la cultura y hacia el respeto del conocimiento tradicional.



"Publicamos el decreto por el que se declarará al Archipiélago como zona de frontera y unidad especial de desarrollo fronterizo", dijo. Aseguró que una vez firmado este decreto el Gobierno procederá a ejecutar el plan de reinserción de San Andrés en la política de reindustrialización, de turismo y comercio.



Además, están preparando un segundo decreto que será simultaneo. "Desde el ministerio de Comercio Exterior hay una serie de medidas que ya están definidas y que vamos a incorporar en ese decreto. La primera que no se paguen tributos aduaneros, ya lo hablamos con la Dian, a los envíos procedentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".



Llegarán al resto del territorio aduanero nacional por la red oficial de correos, o los envíos urgentes que lleguen a través de los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes inscritos ante la Dian, en cantidades no superiores a 10 unidades de la misma clase. Esta medida tendrá vigencia de un año.



Una vez expedidas estas medidas, el Ministerio de Comercio, industria y Turismo impulsará la inversión con infraestructura, competitividad, y aumento de las capacidades de los prestadores de servicios turísticos. También se promocionará el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través de campañas ejecutadas por Fontur y ProColombia durante el cuatrienio, con énfasis en la atracción de visitantes del Caribe insular, Suramérica y Centroamérica.

Playas

Entre el 20 y 22 de abril se inicia la ejecución en el Archipiélago del Plan de Trabajo sobre los proyectos de ordenamiento de playas, con infraestructura turística. Esto hace parte de los compromisos acordados a comienzos de marzo por el presidente Gustavo Petro, en la visita a la isla. Estos proyectos generarán un impacto directo sobre los equipamientos, espacio público, infraestructura de saneamiento básico, generación de empleos, dijo el ministro Umaña.

Crédito

Finalmente, para atender la demanda de nuevos créditos que requieran prestadores de servicios turísticos, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Banca de las Oportunidades, proyectan establecer una línea de crédito por $15.000 millones para apoyar la cadena de valor del sector en el Archipiélago.