Erika Mantilla

Gobierno anuncia que no acatará fallo de tutela sobre pruebas PCR para ingresar a Colombia

El ministro Fernando Ruiz explicó que mientras se surte el proceso legal ante el Juzgado 11 de Bogotá, los viajeros que lleguen a Colombia no tendrán que presentar prueba PCR.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró este jueves que el Gobierno no está en condición de cumplir el fallo del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, que obliga al Ejecutivo exigir prueba PCR para covid-19 a las personas que ingresen a Colombia en vuelos internacionales.



El anunció se da luego de que el juez Giovanny Legro ratificara la decisión, tras la solicitud de la cartera de Salud sobre los argumentos del fallo. El Ministerio tendría 96 horas para dar inicio al cumplimiento de lo expuesto en su providencia.



Según Ruiz, las órdenes del juzgado generan una afectación sobre la estrategia sanitaria de contención de la epidemia que se ha desarrollado durante el año. Además, genera una limitación sobre la autoridad sanitaria, por lo que se toma la decisión de declarar la imposibilidad de cumplimiento.

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró este jueves que para la cartera es "imposible" cumplir el fallo que exigía volver a pedir prueba PCR de covid-19 a los viajeros que ingresen al país.



Video: @MinSaludColpic.twitter.com/u1cBkYFw39 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 4, 2020

El presidente Iván Duque también afirmó que es imposible cumplir la orden que considera contraria a la evidencia científica soportada y sustentada. Asegura que obedece además, a criterios evolutivos del comportamiento de la pandemia.



“Aquí no hay ningún interés distinto al de seguir avanzando en una estrategia que le mantenga al país la protección de la vida y la salud, que mantenga una reactivación segura, acorde con los lineamientos de la OMS, la OPS, y con un criterio epidemiólogo y de infectología”, aseguró el mandatario.



En ese sentido, el ministro Ruiz explicó que mientras se surte el proceso legal ante el Juzgado 11 de Bogotá, los viajeros que lleguen a Colombia no tendrán que presentar prueba PCR ni someterse a una cuarentena de 14 días al ingresar al país.

Preguntas sobre el fallo

Tras el fallo del juez emitido la semana anterior, el Ministerio de Salud había remitido una serie de preguntas sobre la duración de la medida, los criterios epidemiológicos bajo los cuales se tomó la determinación y el tipo de prueba PCR requerida.



Este jueves, le juzgado respondió las preguntas de la cartera de salud y enunció que la prueba PCR tendría que ser exigida hasta el momento en que haya una vacuna segura y eficaz, y hasta que el Gobierno Nacional decrete la terminación de la emergencia sanitaria en Colombia.



El juez Giovanny Legro afirmó que el país se encuentra en una emergencia sanitaria desde febrero, en la que se debe continuar previniendo nuevos contagios y disminuyendo el número de personas que circulan por el país que puedan ser asintomáticas.



El fallo también determinaba que las personas que ingresaran al país debían cumplir una cuarentena de 14 días. Tras recibir las respuestas, el Ministerio declaró que no acatará el fallo por ir en contra de la estrategia sanitaria adoptada por el gobierno.



Aunque la determinación de levantar la prueba PCR ha generado polémica, el Ministerio y la OPS han explicado que un resultado negativo puede generar falsas sensaciones de seguridad en los viajeros.



Además, la decisión fue tomada debido a la situación epidemiológica actual del país, en la que el virus ya circula por todo el territorio, por lo que la medida de control no tiene el efecto esperado, pues Colombia ya no se encuentra en una fase de mitigación frente al covid-19.