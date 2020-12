Fallo sobre pruebas PCR a viajeros afecta todas las decisiones por la pandemia, dice Minsalud

Erika Mantilla

El Gobierno Nacional manifestó que el fallo de tutela que exige a las autoridades retomar la prueba PCR para covid-19 como requisito para quienes ingresen al país, afecta las decisiones tomadas en materia de salud para toda la población.



"(...) La tutela es un mecanismo de protección de derecho individual, en este caso la decisión del juez es de carácter general y colectivo, afectando la totalidad y la globalidad de las decisiones de salud pública que no necesariamente son individuales, sino que genéricamente son colectivas en la medida en que afectan toda la población", dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, este miércoles.



Y señaló que "el derecho de un individuo genera situaciones en las cuales las acciones colectivas y la salud pública podría verse afectada".

Lea además: Colombia prepara compra de US $120 millones en vacunas covid-19 a Pfizer

Por su parte, el presidente Iván Duque señaló que la decisión no hace parte de ninguna reacción improvisada del Gobierno sino del monitoreo y seguimiento del equipo de expertos que asesoran al Ministerio de Salud.



Y recordó que la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, han sido claros en sus lineamientos alrededor de estas exigencias.



Dijo que estas organizaciones no consideran necesario el aislamiento por 14 días a quienes llegan a país, salvo que las personas tengan síntomas. Y enfatizó en que esta decisión es de carácter autónomo.



El ministro Ruiz también señaló que el fallo de tutela, aún en primera instancia, no es posible de cumplir, porque este tipo de medidas implican coordinación entre entidades, y que estas deben tener en cuenta los planes de quienes ya adquirieron tiquetes para ingresar a Colombia.



Ratificó que la exigencia de prueba para ingresar a Colombia no puede ser indefinida porque se generaría una afectación al trabajo, e indicó que este tipo de decisiones necesitan un sustento epidemiológico.



Cuando se conoció la decisión del juez, el líder de la cartera de Salud explicó que por ahora no se exigirá la prueba PCR para covid-19 a los viajeros que ingresen al país, debido que el Gobierno envió inquietudes al juez sobre la determinación tomada de exigir nuevamente el resultado negativo de la prueba.



En ese momento enfatizó que no tiene sentido limitar el derecho a la movilidad de las personas, ni imponer una restricción por un tiempo indefinido, debido a que el virus se encuentra circulando en todo el país.

