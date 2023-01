Fuertes críticas de la alcaldesa Claudia López a proyecto carcelario del Gobierno

La alcaldesa de Bogotá Claudia López arremetió contra el proyecto de humanización carcelario del Gobierno, en cabeza del ministro de Justicia Néstor Osuna.



"Ellos dicen que quieren hacer una humanización en las cárceles, que hay un problema de hacinamiento es cierto, pero la respuesta al hacinamiento es excarcelamiento y ahí es donde no estoy de acuerdo", señaló López, en diálogo con Blu Radio.



La alcaldesa tildó como 'populismo de impunidad' el proyecto liderado por el Gobierno Nacional, el cual busca dar solución al actual problema de hacinamiento que se vive en las cárceles del país. "Aquí lo que hay es populismo de impunidad. El Estado le va a decir a los jóvenes de Colombia, a las mujeres y a la clase media, etc, que si los roban no importa. Yo soy servidora pública de un Estado social derecho y que no me vengan a decir que no hay justicia social", indicó.



Frente a las declaraciones de Claudia López, el ministro de Justicia Néstor Osuna ha señalado que lo que se busca no es excarcelar a los delincuentes sino humanizar las cárceles, es decir, que las personas que en este momento se encuentran privadas de la libertad puedan estudiar y desarrollar actividades que les permita ejercer algún oficio luego de cumplir su condena. "El proyecto no es un proyecto de excarcelación ni de impunidad. Es un proyecto que le apunta a la resocialización. Es decir, que las personas que estén presas trabajen, estudien, desarrollen alguna actividad para que cuando salgan pueda ejercer algún oficio", indicó el ministro de Justicia en diálogo con Mañanas Blu.



La alcaldesa también mostró su descontento con la propuesta de bajar las penas a quienes hayan ejercido delitos menores. "El ministro de Justicia, Néstor Osuna, plantea que a unos delincuentes le van a bajar la pena y a otros los van a mandar a casa por cárcel, lo cual es impunidad plena", señaló.



Finalmente, el ministro de Justicia resaltó la importancia de modificar el sistema penal, pues asegura que si esto no se hace no se podrá restaurar a las víctimas, que es lo que el Gobierno pretende. "Se está modificando el sistema penal para restaurar a las víctimas", indicó.