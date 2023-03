"Fueron horas de mucha zozobra": el relato de un policía que estuvo retenido en el Caguán

"Pensé en la muerte", "nos subieron a camiones como animales", fueron algunas de las palabras de Albeiro Carvajal, uno de los patrulleros de la Policía que estuvo secuestrado en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá.



Mientras en la tarde de este sábado en Bogotá se realizó un homenaje al subintendente Ricardo Monroy, asesinado en medio de las protestas, en Neiva los más de 70 policías liberados se reunían con sus familias luego de haber estado retenidos por más de 30 horas.



​Al respecto, el patrullero Carvajal le contó a varios medios cómo fueron esas horas en las que, junto a 77 compañeros, estuvo secuestrado por una guardia campesina que protestaba cerca a la empresa petrolera Emerald Energy.



"Pensé en la muerte, pensé que no volvería a ver a mi familia, a mis hijos y a mi esposa", comentó Carvajal, quien aseguró que con sus demás compañeros vivió varios momentos difíciles, sobre todo cuando "nos enteramos que habían asesinado al subintendente Monroy".



​"Sentimos impotencia, frustración de no poder hacer nada para ayudarlo para salvarlo", mencionó el Patrullero, quien también relató que "me sentí muy mal, fueron horas de mucha tensión y zozobra".



El uniformado contó que lo más angustioso, además del mal trato que tuvieron, era no poder comunicarse con sus familiares. De acuerdo con su relato, a él y a todos sus compañeros los subieron a un camión y los llevaron a un salón comunal que hay en la zona donde, según lamentó, los exhibieron "como un trofeo".



"Nos quitaron todo y, en mi caso yo no quería, pero teníamos que hacerlo. Apenas nos quitaron los celulares y la billetera, nos subieron a camiones como animales y nos dieron vuelta al pueblo como si fuéramos un trofeo de guerra. Nos llevaron allá al salón comunal y al compañero fallecido lo tiraron al lado de nosotros", dijo el patrullero a Noticias Caracol.



Y agregó que "ahora que nos encontramos es una felicidad, es como volver a nacer, encontrarse con los seres queridos y calmar las angustias, porque nosotros sabíamos nuestras condiciones, pero no podíamos llamarlos".