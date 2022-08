Francia Márquez visitará la Nasa para el lanzamiento de la misión que irá a la Luna

La vicepresidenta Francia Márquez irá al centro espacial Kennedy de la Nasa en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, al lanzamiento de la misión espacial Artemis I, que tiene como objetivo llegar a la Luna.



Este es el primer viaje internacional de Márquez como vicepresidenta, quien ya se encuentra en Florida, y según explicó la Vicepresidencia en un comunicado, es una apuesta por el trabajo para "fomentar y fortalecer la generación de conocimiento científico, tecnológico y espacial en el país".



La misión, planificada durante más de una década, no está tripulada pero es altamente simbólica para la Nasa, dada la presión que ejercen China y competidores privados como SpaceX.



"Colombia quiere ser una potencia de la vida y la ciencia, y la tecnología aeroespacial es fundamental para lograrlo. Somos firmantes de los acuerdos Artemis de la Nasa, que llevará la primera mujer a la Luna", dijo Márquez, citada en el comunicado.



La meta con esta misión es volver a llevar seres humanos a la Luna después de la misión de Apollo en 1972, y eventualmente a Marte.



El cohete de 98 metros del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) está programado para despegar a las 8:33 (12:33 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy (KSC) en Florida.



El enorme cohete naranja y blanco está desde hace una semana apostado en el complejo 39B de lanzamiento del KSC.



El objetivo del vuelo, bautizado Artemis 1, es testear el sistema SLS y la cápsula de tripulación Orión ubicada en la punta del cohete.



Maniquíes equipados con sensores tomarán los lugares de los miembros de la tripulación y registrarán la aceleración, vibración y los niveles de radiación.



Además, cámaras capturarán cada momento del viaje de 42 días y se tomará una "selfie" de la nave espacial con la Luna y la Tierra de fondo.

Amerizaje en el Pacífico

La cápsula Orion orbitará alrededor de la Luna y se aproximará a unos 100 km como máximo y luego encenderá sus motores para alcanzar una distancia 64.000 km más lejana, un récord para una aeronave adecuada para transportar humanos.



Uno de los objetivos principales de la misión es probar el escudo de calor de la cápsula, que con casi 5 metros de diámetro es la más grande jamás construida.



En su regreso a la atmósfera terrestre, el escudo de calor debe soportar una velocidad de más de 40.000 kilómetros por hora y una temperatura de 2.760 grados Celsius.



Orion, cuyo descenso será frenado con paracaídas, terminará su viaje con un amerizaje en la costa de San Diego, en el Pacífico.



El despegue del lunes dependerá del clima, que puede ser impredecible en Florida en esta época del año, por lo que la Nasa contempló una ventana de lanzamiento de dos horas.



Si el cohete no puede despegar el lunes, se prevén como fechas alternativas el 2 o 5 de septiembre.



Está todo listo. La Nasa dio luz verde para la misión el martes luego de una inspección detallada. Eso no significa que las cosas puedan no puedan salir mal al tratarse del primer vuelo de la cápsula y del cohete.