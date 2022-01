Foro Colombia: Rodolfo Hernández habló del secuestro y asesinato de su hija por el ELN

El candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, recordó la tragedia familiar a la que se enfrentó hace años cuando le preguntaron por la posibilidad de iniciar diálogos con el ELN en el Foro Colombia.

Cuando llego su turno de participar en el evento que analiza las perspectivas de los lideres nacionales e internacionales, Hernández recordó el secuestro de su padre y su hija en manos de dos grupos armados colombianos.



“Quisiera comentarles a los que no saben. Las Farc secuestraron a mi papá y los del ELN secuestraron a mi hija y la mataron. Ahora que estoy en esta contienda, yo de presidente no duraré cinco, seis o siete años conversando todos los días con una teoría diferente, gastando miles de millones que hacen a los colombianos más pobres”.



Hernández compartió su historia familiar con la voz entre cortada, sin embargo, aseguró que si estuviera en posición de negociar la paz pondría primero las necesidades del país.

“Yo he dicho y me comprometo a que esta guerrilla se adhiera al compromiso que se hizo con las Farc, lo que pasa es que no lo han hecho cumplir y el Gobierno no ha cumplido en su totalidad".



El candidato comentó la estrategia que abordaría para conseguir la firma del grupo armado: "yo le pondré un otrosí al ELN para que acepte esas condiciones y firme, porque yo no puedo trasladar la tragedia mía al pueblo colombiano. Colombia necesita es tranquilidad para poder trabajar”.



El Ingeniero de 76 años que persigue la presidencia se ha ubicado en el segundo y el tercer lugar de las encuestas.



Hernández había comentado anteriormente su candidatura a la revista Semana: “seguramente la gente ve y analiza que yo debería estar descansando y tengo 76 años, y estoy dedicado a representar a los colombianos. Me meteré de fondo a defenderlos, especialmente a los más pobres. Ese es el sentido del gobierno: la generación de felicidad”.