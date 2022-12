Formulan cargos contra excomandante del Goes de la Policía en Popayán, Cauca

El teniente Orlando Cárdenas Barrera, quien se desempeñó como comandante del Grupo de operaciones Especiales , GOES, de la Policía Metropolitana de Popayán, tendrá que responder por la presunta imposición irregular de un comparendo a una ciudadana.



El hecho se presentó en la estación de Policía del barrio Bolívar, en la capital del Cauca, cuando Cárdenas Barrera le exigió a una ciudadana que grababa un procedimiento policial entregar su teléfono móvil y, ante la negativa, procedió a impartir un comparendo sancionatorio en su contra.



Le puede interesar: Después de rápida visita a Cali, Petro viajó al Cauca para Consejo de Seguridad



Para el Ministerio Público, el miembro del GOES pudo transgredir la constitución Política de Colombia, en su artículo segundo, al no demostrar que obró al amparo de una causal de justificación para colocar el comparendo.



En el auto disciplinario, el ente de control recordó que “los ciudadanos tienen derecho a la grabación de los procedimientos policiales en tanto que la trasparencia es un medio por el cual la administración se hace más eficiente y propicia un comportamiento más íntegro de sus servidores”.



La Procuraduría Regional de Instrucción de Cauca calificó la falta del exfuncionario como grave cometida con dolo, en esta etapa procesal.