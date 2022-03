Fiscalía pidió enviar a la cárcel al abogado Diego Cadena tras su viaje fuera del país

La Fiscalía pidió revocar ante un juez el beneficio de detención domiciliaria que tiene el abogado Diego Cadena y enviarlo a la cárcel, por haber viajado a Panamá pese a que debía estar detenido en su casa.



Según la explicación de la Fiscalía, Cadena salió del país a pesar de tener una medida de aseguramiento vigente y de haber firmado unos compromisos el 2 diciembre de 2021 con el juez que lo envió a detención domiciliaria, tras revocarle su libertad.



La Fiscalía agregó que es cierto que el 20 de enero Cadena se entregó en una estación de Palmira, pero el 21 no se pudo legalizar esta orden por fallas en el procedimiento.



Sin embargo, explicó que en su decisión “la juez en ningún momento manifiesta que haya perdido vigencia la medida de aseguramiento, por lo que los compromisos aceptados por Cadena se debían cumplir”.



Esta petición fue acompañada por el abogado Reinaldo Villalba, apoderado de Iván Cepeda, víctima en este proceso, y el Ministerio Público.



Por su parte Iván Cancino, abogado de Cadena, pidió no acoger esta solicitud porque aunque fue enviado a la cárcel “nadie fue por él y se enviaron múltiples correos”.



Además aunque este tiene una medida de aseguramiento, no tiene una orden de captura actualmente y lo calificó como un ‘vacío legal’. Esto porque, según afirmó, tras la decisión de diciembre de revocarle la libertad, el 21 de enero Cadena se presentó a las autoridades para su nueva captura, pero por un error de la policía, esa captura fue tumbada por una juez y decretó su libertad.



La decisión de si se envía o no a la cárcel al abogado Diego Cadena se tomará el próximo jueves.