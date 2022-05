Fiscalía abre investigación por amenazas contra algunos periodistas en redes sociales

Un fiscal será el encargado de investigar las amenazas que hizo un abogado litigante que se hace identificar en redes como @nilsonagu, quien dijo que se silenciarán los micrófonos de periodistas como Vicky Dávila y Néstor Morales entre otros.



Al respecto el ente acusador informó en un trino en Twitter que: “La Fiscalía abrió investigación, destacó un fiscal y adelanta los actos urgentes con respecto a las presuntas amenazas hechas en contra de varios periodistas en el país, en el sentido de silenciar sus micrófonos después de las elecciones del 29 de mayo”.

#ATENCIÓN | La Fiscalía abrió investigación, destacó un fiscal y adelanta los actos urgentes con respecto a las presuntas amenazas hechas en contra de varios periodistas en el país, en el sentido de silenciar sus micrófonos después de las elecciones del 29 de mayo. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 22, 2022

La persona que escribió el mensaje de Twitter, asegura llamarse Nilson, que es “abogado litigante, laboralista y penalista principal aspirante al cambio de este país Activista de DD.HH”. Además acompaña su perfil con la publicidad de los candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez.



El presunto abogado borró el mensaje que decía: “El 29 de mayo ganaremos con Gustavo Petro y Francia Márquez y derrotaremos al uribismo, después vamos por los periodistas basura y silenciaremos los micrófonos de estos hijueputas, Julito, Néstor Morales, Vicky Dávila, Andrea Nieto, Luis Carlos Vélez, Salud Hernández, Paola Ochoa”.

Antes de que lo desmontara la directora de Semana, Vicky Dávila le contestó que “No lo borre @nilsonagu Aquí está su amenaza a los que estamos en su tenebrosa lista”.



Tras ser replicado por Dávila, volvió enviar una serie de mensajes en los que reiteró sus amenazas a los periodistas. “Julito, Néstor Morales, Vicky Dávila, Andrea Nieto, Luis Carlos Vélez, periodistas que con sus micrófonos silencian la verdad y se unen a un narcoestado, corruptos y vendidos, lo menos que se puede esperar es no volver a sintonizarlos”



También escribió que: “Esto no es ninguna amenaza señora, decir que nadie los vuelva a sintonizar por vendidos es una verdad” y “La bodega del uribismo despertó, indignados por decir que a los periodistas basura no se les puede volver sintonizar, felices defendiendo a estos mentirosos que lo único que quieren es seguir apoyando a un narcoestado y a sus amos para seguir manteniendo su status económico”.



Por ahora desde la campaña de Gustavo Petro no ha habido ningún pronunciamiento en rechazo de esa situación.