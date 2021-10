Expresidente Juan Manuel Santos resaltó la importancia de la protesta social

En un foro organizado por la Universidad Nacional, el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, dialogó junto al docente Alejo Vargas y la rectora de la institución, Dolly Montoya, sobre los temas relacionados con el acuerdo de paz firmado en su Gobierno y sobre la relevancia de la protesta social.



En su diálogo, Santos explicó que el incremento de la protesta social en los últimos meses después de la firma del acuerdo de La Habana, específicamente en su Gobierno lo esperaban como una consecuencia lógica que causaría terminar gran parte del conflicto armado con las guerrillas de las Farc.

“Buena parte de las razones de esa protesta social y la solución a esos problemas por los cuales se está protestando están en el acuerdo de La Habana, sabíamos que esto iba a suceder y en el acuerdo hay muchas propuestas que canalizan la protesta con el fin de legitimarla y volverla más importante”, explicó Santos en el conversatorio.



Así mismo, señaló que gran parte de colombianos se quejan del acuerdo debido a que no se han tomado el tiempo de leer y evaluar el archivo que consta de más de 300 páginas y que, según Santos, resuelve muchos de los problemas estructurales que actualmente tiene el país, acuerdo que no solo beneficia a las extintas guerrillas como es manifestado por muchos.



Santos resaltó la importancia de escuchar las peticiones que son elevadas en medio de las protestas explicando que de allí se pueden generar soluciones tempranas. Contó que en su Gobierno fue destinado un comité que tenía la labor de dialogar con representantes de las protestas sociales junto a representantes de inteligencias que le anticipaban a su Gobierno que encuentros se iban a propiciar.



“Cuando hubo cambio de Gobierno los actuales no quisieron continuarlo ya que lo consideraban inoperante, después de la primera protesta social se preguntaron sobre lo que hizo el comité para manejar las protestas, así que lo volvieron a reunir, pero de manera diferente, la inteligencia la utilizaban para identificar los líderes de dicha propuesta para judicializarlos posteriormente”, reveló el expresidente durante el encuentro virtual.



El expresidente manifestó que este tipo de situaciones van en contra de los diversos puntos que se estipularon en el acuerdo de paz que no apoyan a la ciudadanía. También resaltó la importancia de siempre prevalecer los derechos de las víctimas, en este caso, las que padecieron el conflicto armado de Colombia durante años.

El expresidente continuó expresando que si todo el acuerdo de paz fuera implementado, la mayoría de colombianos se verían beneficiados, además criticó las acciones que han causado que los campesinos se les vea afectada su situación económica por ser catalogados cómo delincuentes y no como verdaderas víctimas.



“Uno está viendo que la implementación del acuerdo en materia de equidad y concertación ha ido avanzando y el mismo acuerdo da los pilares para avanzar en estos temas junto a los diversos sectores para profundizar en la democracia”, manifestó Santos.



Finalmente destacó la importancia de las protestas considerándolas necesarias y que enriquecen a las democracias con el fin de concertar en temas que le afectan a la sociedad aún, también expresó que lanzará una biblioteca técnica que estará compuesta por los diversos documentos relacionados con la firma del acuerdo.