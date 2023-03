Estudiantes realizan plantón por denuncias de acoso sexual en el colegio Bethlemitas, en Bogotá

Luego de que salieran a la luz varias denuncias de acoso sexual, abuso y discriminación en el colegio Bethlemitas de Bogotá, estudiantes de grado once convocaron un plantón a las afueras de la institución educativa, en protesta por la presunta complicidad de las directivas para atender los casos.



A través de una cuenta de Instagram denominada 'No más acoso BTH', estudiantes del colegio Bethlemitas iniciaron una serie de denuncias de abuso, acoso, discriminación y bullying en la institución educativa.



"Yo me gradué en 2018, y me duele saber que el abuso por parte de profesores y directivas sigue estando presente e incluso peor. Durante mucho tiempo normalicé actitudes por parte de profesores que después me di cuenta que estaban mal y eran acoso", reza uno de los testimonios.



"Están bien establecidos los límites entre estudiantes y profesores y no hay que cruzarlos por ningún motivo. Mi profesor es mi profesor y debe dictarme clase mientras me encuentre en la institución. No tiene porqué saber de mi vida personal, no tiene porqué hacer comentarios sobre mi cuerpo o sobre su vida personal", dijo Valeri González, una de las denunciastes, en diálogo con Semana.



Este martes 28 de marzo la Procuraduría pidió a la secretaría de Educación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, información sobre las denuncias presentadas en redes sociales.



Las directivas del colegio Bethlemitas anunciaron la suspensión de clases presenciales debido a la convocatoria por parte de las manifestantes.



"Se ha tomado la decisión de realizar la jornada de clases de manera virtual por medio de la plataforma institucional de Google Classroom, no habrá atención al público ni se permitirá el ingreso a la institución", se lee en el comunicado.



El anuncio realizado por la institución educativa no fue bien recibido por las estudiantes, pues aunque en un principio habían llamado al diálogo, finalmente decidieron suspender las clases y la atención al público este miércoles.



"El colegio ha mostrado una falsa solidaridad con las víctimas, con el fin de limpiar el nombre de la institución. Están al tanto de la situación, pero en un primer momento nos dicen que están dispuestos a entablar un diálogo con nosotrxs y que se pueda hacer justicia por todoxs aquellxs que tuvieron que pasar año frente a su abusado. Ahora se retractan y como siempre deciden evadir la responsabilidad de sus actos", escribieron las estudiantes a través de un post de Instagram.



Estudiantes de otras instituciones educativas e integrantes de colectivos feministas se han unido a las manifestaciones que iniciaron en la mañana de este miércoles.







📌Las estudiantes del colegio Bethlemitas de Bogotá realizan plantón en protesta por las denuncias de acoso sexual en la institución.



🎥Tomado de redes sociales. pic.twitter.com/rLqO9bB58i — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 29, 2023