Auxiliares del Inpec denunciaron acoso sexual de un teniente en Antioquia

Un nuevo caso de presunto abuso sexual, se presentó al interior del Inpec, pues por lo menos diez auxiliares de la Institución denunciaron penalmente a un teniente, quien al parecer violento a los bachilleres mientras prestaban su servicio militar en dos prisiones de Antioquia.



El acusado es Emiro Cantero y sus antecedentes se remontan al 2018, cuando ejercía como comandante de una de las compañías de guardia de la cárcel El Pedregal, en Medellín. Bajo estas condiciones, se aprovechaba para hacer invitaciones y comentarios 'pasados de tono' a varios de sus subalternos, quienes denuncian que de alguna manera los chantajeaba para calificarlos de manera positiva y así obligarlos a aceptar el trato.



“Simplemente arremetía contra ellos con las conductas o la calificación de su año de servicio militar, porque toda vez que si no culminan con una calificación excelente o satisfactoria, eso les impide que puedan seguir en el curso del Inpec”, así lo aseguró Felipe Quimbayo, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, en exclusiva para Blu Radio.



Así entonces, se conoció que luego de la denuncia de los cuatro bachilleres, el teniente Cantero fue trasladado por el Inpec a una cárcel de Quibdó, donde al parecer, habría tenido los mismos comportamientos con otros auxiliares, sin embargo, estos no se atrevieron a denunciar.



Luego fue trasladado a la cárcel de Apartadó, en el Urabá antioqueño, donde también reiteró las mismas conductas, pero esta vez si fue denunciado por los seis subordinados que fueron víctimas.



“El Inpec no toma medidas drásticas con este sujeto, porque trasladarlo de cárcel no es la solución, la solución es hacer una investigación definitiva y mirar el grado de culpabilidad tenga, aquí la Fiscalía también debe haber una investigación”, manifestó Quimbayo haciendo un llamado a las directivas de la entidad para que inicien los procesos disciplinarios correspondientes.



Por lo anterior, Imelda López Solórzano, directora regional Noreste del Inpec, señaló que la queja ya quedó a disposición del grupo de instrucción de la oficina de control interno disciplinario y que en días pasados un funcionario del Inpec se dirigió hasta el penal de Apartadó para tomar las pruebas y declaraciones sobre este caso.



“Ya se están practicando todas las pruebas por parte de oficina de obstrucción, también se le brinda el derecho la defensa al implicado y ya será el grupo de instrucción que toma una decisión basada en las pruebas”, dijo la funcionaria.



Además, la dirección regional del Inpec, aseveró que el señalado fue enviado a otro penal del país y ya se le notificó sobre el proceso que se inició en su contra.