Han sido diversos los mensajes en donde políticos y personalidades han rechazado el ataque del ELN en contra del Ejército Nacional que dejó un saldo de nueve uniformados fallecidos y al menos 10 uniformados más heridos en el municipio de El Carmen, Norte de Santander.



La jefe de Gabinete, Laura Sarabia, afirmó: “Duele el Catatumbo y los nueve miembros del Ejército asesinados esta madrugada. Solidaridad con sus seres queridos y repudio total a estos hechos, que además entorpecen los esfuerzos para construir un país en paz”.



La vicepresidenta Francia Márquez expresó: “Rechazo el vil ataque a pelotón del Ejército Nacional en el Catatumbo. Total condena a este hecho de violencia que deja 9 soldados muertos, mis condolencias a sus familias. Hoy más que nunca, no dejaremos de trabajar por la #PazTotal que se merecen las y los colombianos”.



El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, afirmó: “El proceso de paz es serio o no es de parte del ELN. Nuestra apuesta y compromiso como gobierno por la paz, es total. Rechazamos el ataque a las tropas del ejército que terminaron en el asesinato de 9 militares”.



El secretario general de la Presidencia, Mauricio Lizcano, expresó: “Rechazamos el ataque vil contra nuestros soldados y repudiamos a quienes atentan contra la paz y confianza de los colombianos. Nos solidarizamos con sus familias en estos difíciles momentos”.



El expresidente Iván Duque afirmó: “La masacre a nuestros soldados de la patria es una triste noticia que nos duele y que demuestra, una vez más, que el ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Mi solidaridad y oraciones a los familiares de nuestros héroes”.



El representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Fernando Espinal, afirmó: ”Le pedimos al presidente que levante de inmediato la mesa de diálogo con este grupo terrorista. Volvimos a retroceder en el tiempo, a la época en que todos los días había matanza de soldados y policías”.



La representante de Alianza Verde, Katherine Miranda, afirmó: “Es lamentable y repudiable el ataque al ejército en el Catatumbo. Solidaridad con las familias de las víctimas. Tristemente están jugando con la vida de los colombianos para sabotear la Paz anhelada, una guerra absurda que debemos parar”.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López: “Condeno enfáticamente el asesinato de nuestros soldados en Catatumbo por criminarles del ELN. ¡Entre más paz les ofrecen más asesinan! En Bogotá ELN asesinó 22 cadetes de Policía en 2019 y hace 1 año frente 33 FARC asesinó 2 niños. ¡Hay que cuidar a Colombia! ¡Justicia, no impunidad!”.



El senador de Cambio Radical, David Luna, afirmó: “Toda mi solidaridad con las familias de los 9 soldados asesinados en el Catatumbo, repudio total. Lo advertimos ayer en el debate de control político: nuestra Fuerza Pública está sometida y “amarrada de manos” por decretos de cese al fuego que NUNCA tuvieron verificación”.



El excandidato presidencial Juan Manuel Galán afirmó: “El ELN asesina militares impunemente. Hoy 8 víctimas mortales en el Catatumbo y 18 más heridos. Es el cese al fuego unilateral que entregó el gobierno a un grupo criminal que no tiene voluntad de paz. Se hace un acuerdo de paz entre oponentes, acá están negociando entre amigos”.



El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, expresó: “Ayer el ministro de Defensa decía en el Senado que la seguridad va bien y que la prioridad es la vida. Hoy amanecemos con una noticia muy dolorosa: asesinato de 9 soldados en el Catatumbo por parte del ELN. La política de paz total fracasó. Todavía hay tiempo para reaccionar”.



El embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, expresó: “El ataque contra el pelotón del Ejército en el Catatumbo, es un ataque contra todo el país y su anhelo de que acabe la absurda violencia de décadas. Total rechazo. Abrazo de solidaridad a las familias de los uniformados, hijos de Colombia, asesinados en este hecho infame”.



El expresidente Andrés Pastrana afirmó: “Nada raro sería que el asesinato de los militares en Catatumbo haya sido planeado y desplegado desde el refugio del ELN en Venezuela”.