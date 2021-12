Desde el 14 de diciembre, para ingresar a Colombia los viajeros deberán cumplir nuevos requisitos dispuestos por el Gobierno Nacional.



Los viajeros tendrán que presentar el carné o certificado de vacunación con esquema completo o una prueba PCR negativa.



La medida aplica para dos grupos de personas: el primero conformado por colombianos, extranjeros residentes en el país y diplomáticos y sus familias. El segundo son los extranjeros que no residen en el Colombia y que ingresan por turismo o negocios.



Cada persona de estos grupos deberá presentar su esquema de vacunación anticovid completo desde hace 14 días como mínimo.



En caso de que los del primer grupo no se hayan vacunado o tengan el esquema completo, deberán presentar una prueba PCR tomada con 72 horas de antelación.

“La justificación para ser vacunados 14 días antes del vuelo es que en esto período de tiempo se logra la protección deseada con la dosis de vacuna. Si se vacuna menos 14 días antes, deberá presentar además la prueba PCR con 72 horas de anticipación. No le vamos a prohibir la entrada a ningún colombiano residente, todos pueden entrar y, para eso, sino se han vacunado deben traer su prueba. Así funciona a la inversa cuando los colombianos otros países, nos hacemos la prueba”, afirmó Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud.



Para los del segundo grupo, deberán al menos tener una dosis de la vacuna contra el covid-19 y presentar una prueba PCR negativa tomada 72 horas antes de su ingreso al país.



El Ministro aseguró que serán las aerolíneas quienes se encarguen de hacer valer estas medidas y que los pasajeros de estos grupos las cumplan.



“Colombia ha venido aumentando aceleradamente en las tasas de vacunación, superando a muchos países por lo menos en primeras, por eso se toma esta decisión, para mantener una condición de riesgo similar”, detalló el funcionario, explicando por qué el país tomó esta decisión.

No se restringirá ingreso por nacionalidad

El ministro Ruiz aseguró además que no contemplan restringir ningún vuelo internacional.



"No, nosotros no pensamos ni creemos que vamos a tomar medidas de cierre a países específicos”, aseguró el funcionario cuando se le preguntó si el país tomará medidas similares a la de otros países por la variante ómicron.



De igual forma aseveró que “es prácticamente imposible evitar la llegada de cualquier nueva variante”.