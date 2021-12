Riesgo de muerte por covid-19 es nueve veces mayor en no vacunados, según estudio

Un informe del Instituto Superior de Sanidad de Italia (ISS) reveló que el riesgo de muerte es nueve veces mayor entre la población, mientras que el riesgo de ingreso en cuidados intensivos es 16 veces mayor.



"Quienes no han sido vacunados, en comparación con quien lleva menos de cinco meses vacunado, el riesgo de hospitalización es diez veces mayor; 16 veces mayor el de ingreso en cuidados intensivos y 9 veces mayor el de muerte", ha explicado el organismo en su informe semanal sobre el covid-19 en Italia.



El documento recoge que en los últimos 30 días en Italia "hay una mayor incidencia de casos diagnosticados en la población no vacunada". Además, "la tasa de hospitalización de los no vacunados (262 hospitalizaciones por 100.000) muestra que es unas siete veces superior a la de los vacunados con un ciclo completo de menos de cinco meses (39 hospitalizaciones por 100.000) y seis veces superior a los vacunados con ciclo completo superior a cinco meses (43 hospitalizaciones por 100.000)".

"Analizando el número de ingresos en UCI y defunciones en más de 80 años se observa que en el periodo 15/10/2021-14/11/2021 la tasa de hospitalizaciones UCI de no vacunados (17 hospitalizaciones en UCI por 100.000) es aproximadamente nueve veces mayor que la de las vacunas de ciclo completo durante cinco meses (2 admisiones a UCI por 100.000) y seis veces mayor que la de las vacunas de ciclo completo en cinco meses (3 ingresos UCI por 100.000)", prosigue el documento.



En cuanto a la mortalidad, entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre es nueve veces mayor en la población no vacunada que en las personas vacunadas con un ciclo completo de más de cinco meses y siete veces mayor que en las vacunadas con ciclo completo desde hace más de cinco meses.



El balance oficial del viernes incluye 9.658 nuevos casos y 74 muertes en Italia. En total, el país trasalpino acumula 4,7 millones de casos confirmados y 134.077 muertes desde el inicio de la pandemia.