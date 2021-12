El 'arsenal' de medidas con las que el mundo busca frenar el avance de ómicron

Mientras más de 30 países han cerrado sus fronteras a territorios del sur de África o a todos los viajeros en general por la alerta que ha despertado la variante ómicron del coronavirus, Colombia todavía no ha anunciado ninguna restricción.



“Nosotros no tenemos vuelos directos de los países de África y ya hay restricciones que han sido puestas en Europa, en Brasil, y en Estados Unidos, que son destinos de tránsito antes de llegar a nuestro país”, explicó el presidente Iván Duque, quien días antes había dicho que todos los turistas que provengan de África deberán hacer un aislamiento preventivo si presentan síntomas respiratorios y someterse a una prueba PCR.



Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, aseguró que se puede asumir como hipótesis que ómicron ya está en Colombia, por lo que se están haciendo pruebas a 160 viajeros recientes para verificar si son positivos para covid y qué linaje tienen. “El cierre total produce un gran impacto económico. Las medidas más efectivas son asegurar el porte del carné de vacunación al ingreso al país y pedir PCR a las personas no vacunadas”, señalo Ospina.



El País explica qué decisiones se han tomado en otros países (ver recuadros).

La OMS afirmó esta semana que ómicron es una variante con “alto riesgo de contagio”, aunque todavía no está claro el nivel de transmisibilidad por ser muy reciente.

Pruebas PCR son obligatorias en EE.UU.

A partir del próximo lunes 6 de diciembre los viajeros que lleguen a Estados Unidos deberán presentar una prueba PCR negativa hecha un día antes de tomar el vuelo y no 72 horas antes, como estaba previsto hace poco. La exigencia aplica tanto para quienes no se han vacunado contra el covid como para las personas que ya tienen el esquema de vacunación completo.



Esta decisión del gobierno estadounidense tiene lugar tras detectarse los primeros casos de la variante ómicron: uno en California de un hombre que había ingresado a EE.UU. el 22 de noviembre desde Sudráfrica había dado positivo siete días más tarde y el segundo caso en Minnesota.



Canadá tampoco se ha quedado atrás en las restricciones, pues además de prohibir el ingreso de extranjeros de países del sur de África, tampoco se permitirá la llegada de personas desde Nigeria, Malawi y Egipto. Además, el ministro de Salud, Jean-Yves Duclos, anunció que todos los viajeros que lleguen desde un país que no sea EE.UU. deberá hacerse una prueba y aislarse hasta conocer los resultados.

Israel, Japón y Australia no se quedan atrás

Europa y Nortemérica no han sido los únicos en establecer nuevas exigencias o restricciones a los viajeros, pues también ha ocurrido lo mismo en Asia y Medio Oriente. Israel, por ejemplo, fue el primer país en blindar sus fronteras respecto al resto del mundo, además de exigir a sus ciudadanos de vuelta a su territorio realizar un test PCR y adelantar un cuarentena por tres días, o siete si la persona no está vacunada.



Japón tampoco se quedó atrás, pues en estos momentos solo permite el ingreso de sus ciudadanos o extranjeros con residencia en el país nipón, pese a que todavía no han presentado contagios por ómicron.



Por su parte, Australia decidió retrasar la apertura parcial de sus fronteras a los trabajadores y estudiantes extranjeros ya vacunados hasta el 15 de diciembre. Esto se debe por la presencia de cuatro casos de la nueva variante. Y Filipinas suspendió la apertura de sus fronteras sin cuarentena para turistas vacunados, medida que iba a regir a partir del 1 de diciembre.

Europa, con sus fronteras cerradas

Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini y Zimbabwe son los países africanos que ya forman parte de la ‘lista roja’ en la Unión Europea, con su bloque de 27 países, después de que se detectaran los primeros casos a mediados de la semana pasada.



Según explicó la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, “Todos los viajes aéreos a estos países deben suspenderse hasta que tengamos una comprensión clara del peligro que representa esta nueva variante. Y los viajeros que regresan de esta región deben respetar estrictas reglas de cuarentena”.



Esta postura ha sido secundada por el Reino Unido, que ha hecho obligatoria someterse a la prueba PCR para los viajeros de cualquier país del mundo, pero también a ser obligatorio el tapabocas en los comercios y el transporte públicos en Inglaterra.



Entretanto, países nórdicos como Suiza ha decidido que los viajeros que lleguen de Canadá, Japón, Níger y Portugal deberán presentar una prueba de Covid-19 negativa y someterse a una cuarentena de 10 días, además del veto ya conocido al sur de África.