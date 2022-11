Esperanza Gómez sobre batalla legal con Instagram: "En las fotos que me censuran no estoy desnuda”

Luego de la audiencia de Esperanza Gómez en la Corte Constitucional por su tutela en contra de Instagram, la actriz de cine para adultos nuevamente defendió su uso de esta red social y aseguró que no estaba desnuda en las fotos que le censuraron.



La modelo tenía una cuenta verificada con más de 5 millones de seguidores en Instagram que fue cerrada por sus publicaciones. Sin embargo, Gómez señala que ninguna de sus fotos mostraba contenido explícito.



“En las fotos que he sido censurada, en ninguna estoy completamente desnuda, o sea llevo ropa interior, ni siquiera es transparencia, no se me ve el vello, ni los pezones, la pornografía es considerada así cuando muestras los pezones y la parte íntima de los genitales explícita, en ningún post de Instagram yo nunca he expuesto una imagen pornográfica”, dijo la actriz en diálogo con La W.



Lea también: Tribunal tumbó restricción de venta de Iphone con tecnología 5G en Colombia



Según Gómez, con este proceso busca defender su derecho a la igualdad y al trabajo y Gómez reiteró que no infringió las normas, como se le acusa.



"Si yo hubiera publicado fotografías explícitas de pornografía explícita o hubiera salido ofreciendo mis servicios sexuales a terceras personas dentro de esta plataforma, ni siquiera me estuviera tomando el desgaste de generar esta controversia”, aseguró.



Además, sostuvo que si su cuenta de Instagram fue cerrada por sus fotos, la red social tampoco debería admitir cuentas donde mujeres aparezcan con traje de baño, lencería o ropa íntima.



Le puede interesar: MinSalud alertó que cuenta de Twitter de la ministra Carolina Corcho fue hackeada



Gómez también destacó la vulneración de sus derechos, entre las razones por las que decidió llevar su tutela a la Corte Constitucional.



“Yo quiero sentar un precedente de que así como estas plataformas tienen derechos y obligaciones y tienen sus propias reglas, uno como usuario también tiene derechos y obligaciones y yo siento que mis derechos están siendo vulnerados”, señaló.