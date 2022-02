"Es indigno querer generar lastima", la declaración de la familia del hombre caimán

La familia de Álvaro Lemmon, más conocido como 'El Hombre Caimán', compartió un comunicado mediante redes sociales en donde expresa su rechazó ante la supuesta lástima que ha generado en redes sociales.



"Rechazamos y no aprobamos el comportamiento que él, en compañía de su esposa, han mostrado en redes sociales últimamente y además prestarse para hacer un video viral donde dice vender mochilas en los semáforos", enuncia el comunicado.



Según la familia del reconocido comediante, las recientes declaraciones tienen el propósito de que Lemmon "gane fama" y en el proceso ha hecho parecer que no cuenta con el apoyo de sus seres queridos.



Los familiares, también publicaron que la situación del comediante se debe a un mal manejo de finanzas: "ningún trabajo es indigno, lo que es indigno es querer generar lástima por no saber administrar sus finanzas y además de eso querer ganar fama dejando mal a su familia y no salir a aclarar los malos comentarios que dicha actuación ha generado en redes sociales".

Sus familiares puntualizaron que no lo han abandonado y no se encuentra en situación de indigencia, como se especula, por el contrario: "Álvaro cuenta con una pensión por parte de Caracol Televisión de la cual tiene para vivir dignamente y cuenta con un transporte propio; además ha recibido, por parte de sus hermanos, apoyo constante cuando lo ha requerido".



El comunicado de la familia Lemmon Ballestas y González Ballestas concluye solicitando que no se especule sobre la situación que se ha hecho viral en redes sociales.



"Pedimos a Colombia que no se especule acerca de esta situación y entienda que solo Álvaro Lemmon es responsable de su situación económica y de sus decisiones".



El periodista Gonzalo Guillén compartió el comunicado mediante su cuenta de Twitter.