"Es absurdo que ancianos hagan filas por su vacuna": vicepresidenta

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez formuló este sábado críticas al sistema de distribución de vacunas, a propósito de las filas que se formaron en una EPS de Bogotá de mayores de 80 años que aseguraban haber sido citados a la aplicación de la vacuna.



"Es bastante absurdo que ancianos deban hacer colas por su vacuna", manifestó la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.



Afirmo que "es hora de pensar en un sistema de aplicación de vacunas más eficiente y transparente por demanda y no por oferta".



Hasta el momento, por instrucción del Gobierno, son las EPS las encargadas de citar a los adultos mayores que deben presentarse para que les sea aplicada la vacuna.

José Fernando Cardona, presidente de Nueva EPS, entidad en donde se presentaron las filas, afirmó en declaraciones a emisoras de radio que pudo haber una confusión de parte de adultos mayores que no habían sido citados, porque la entidad solo llama a las personas a las que se van a vacunar y no deberían presentarse filas.



De acuerdo con la propuesta de la vicepresidenta, las EPS no deberían llamar a agendar la cita de los adultos mayores sino que deberían ser ellos quienes la soliciten.



"Por ejemplo, todos los nacidos entre 1910 y 1930 se vacunan la próxima semana llamando a sacar su cita", afirmó.



Según el Ministerio de Salud, Colombia había suministrado 81.333 vacunas contra el covid-19 hasta este viernes.