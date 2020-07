Empresaria relacionada con 'Ñeñepolítica' pidió entregar versión a la Fiscalía 

Alejandro Cabra Hernandez

Un grupo especializado de abogados de la Fundación Defensa de Inocentes, asumirá la defensa de la empresaria Sandra Isabel Aguilar, quien fue salpicada en los audios revelados en el marco de la investigación que se surte por la ñeñepolítica.



“Sandra Isabel Aguilar no ha sido requerida por la Fiscalía General de la Nación o cualquier otra autoridad, pero solicitaremos de forma inmediata al señor Fiscal General de la Nación que oiga su testimonio por cuanto debe evitarse que sigan tergiversando el contenido y el alcance de una supuesta grabación obtenida por medios legítimos”, señalaron en el documento.



La fundación recordó que no comparte el uso del nombre de personas para divulgar agravios con fines políticos y difamatorios, por lo que no descartan iniciar acciones legales tendiente a reestablecer el buen nombre de la empresaria que reside en Floridablanca, Santander.



Aguilar ha sido salpicada en este entramado luego de que salió a la luz un audio en el que sostuvo una conversación con José ‘Ñeñe’ Hernández, el señalado narcotaficante fallecido en Brasil, durante 2019, quien ha sido sindicado de compra de votos para la campaña del actual jefe de Estado, Iván Duque.



En el audio revelado por la Nueva Prensa, portal que pertenece a los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez, se escucha a quien sería Aguilar pidiendo ayuda al ‘Ñeñe’ para favorecer con votos del excandidato presidencial Sergio Fajardo, a Duque.



“Ñeñe, mira, ponme cuidado. Es que acá en Bucaramanga hay unas personas que quieren reunirse con un líder de Duque y yo te pregunto a ti, ¿con quién se puede reunir para que en realidad esos votos sean bien dirigidos y que se hable con una persona seria? Unos votaron por (Sergio) Fajardo, ahí entonces pues esa gente quiere direccionarla con Duque, y yo estoy pendiente de eso, y ayúdame”, se escucha en el audio.



Se espera entonces que durante los próximos días se conozca si la Fiscalía accede a obtener el testimonio de la empresaria.