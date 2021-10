El 'tire y afloje' que puede llevar a una división irreconciliable en la Alianza Verde

En quince días se conocería la suerte de la Alianza Verde, luego de que los resultados de la encuesta para decidir si el partido se queda con la Coalición de la Esperanza o se va con el Pacto Histórico terminaran por ahondar las divisiones entre militantes y directivos de la colectividad.



En efecto, el 30 de octubre se espera que las directivas de esa fuerza política decidan hacia qué lado de la balanza se inclinarán o si sus integrantes quedarán en libertad de apoyar al candidato a la Casa de Nariño que deseen.



Esto después de que la encuesta que propuso el copresidente del partido Antanas Mockus para superar las diferencias entre quienes quieren mantenerse en el centro y los que desean respaldar la aspiración presidencial de Gustavo Petro profundizó las fisuras que se evidenciaron desde marzo, cuando los directivos anunciaron que los verdes se sumaban a La Esperanza.

Así, en lugar de un consenso, lo que se escuchan son acusaciones de manipulación de preguntas y de resultados, mientras tampoco hay claridad sobre cuántas mediciones se hicieron.



Lo cierto es que los datos arrojados por el Centro Nacional de Consultoría y por Ecoanalítica indican que, de manera mayoritaria, no absoluta, los simpatizantes, los electos (alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados y ediles) y otros ciudadanos que participaron en el sondeo se inclinaron porque la Alianza Verde se quedara en la coalición de centro.



En el caso de la primera firma, de una muestra de 3389 personas, el 53 % así lo indicó, mientras que el 37 % dijo que la colectividad se debía sumar al Pacto Histórico, el 6 % no se inclinó por ninguna de las dos opciones y el 4% contestó que no sabe.



En la segunda, el 50 % aseguró que los verdes deben estar en la Coalición de la Esperanza, mientras que el 37 % pidió respaldar el colectivo creado a instancias del jefe de la Colombia Humana, Gustavo Petro.



Sin embargo, otras respuestas fueron interpretadas de manera disímil por ambos sectores.



Es el caso de una pregunta del Centro Nacional de Consultoría según la cual el 67 % de los encuestados indicó que está de acuerdo con que se debe buscar una unidad entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, lo cual iría en contravía de lo que ha propuesto el ala centro de la Alianza, donde se cuentan Claudia López, Angélica Lozano y el mismo Mockus.



Y al parecer los hallazgos de la medición de Ecoanalítica también apuntaron a la necesidad de unir a ambos sectores progresistas de cara a las presidenciales del próximo año.



Ahora bien, en cuanto al nivel de aceptación y a quién sería el próximo Mandatario de los colombianos, para los encuestados Petro fue el primero, con 35,3 %, seguido por Sergio Fajardo -principal referente de la Esperanza-, con 17,8 %, y por Alejandro Gaviria, que sumó 8 %.

Reacciones airadas

Tras conocer los resultados de las mediciones, que no son vinculantes, según lo acordado, el representante a la Cámara Inti Asprilla, que representa la cabeza del petrismo entre los verdes, acusó a la senadora Lozano de haber suministrado información incompleta sobre estos a la opinión pública.



“Uno no puede decir que representa a la Esperanza y al mismo tiempo hacer jugaditas para inducir al error a los medios de comunicación”, escribió el congresista en su cuenta de Twitter.



Y la también representante Katherine Miranda, igualmente del ala petrista, añadió: “Senadora Angélica Lozano, no está bien seguir con jugaditas y trampas. Mandar una encuesta amañada y falsa a los medios de comunicación es poco ético”.



Sin embargo, la congresista cuestionada aseguró que ella no compartió ningún archivo a ningún medio ni periodista, al tiempo que escribió en la misma red social: “Las noticias falsas y difamación generan indignación y likes. ¿Esa es la nueva política?”.



En un tuit anterior, Lozano había dicho que “se ratifica que el lugar del Partido Alianza Verde es la Coalición de la Esperanza; segundo, este es un partido de centro, con matices, y prima la centro izquierda; y tercero, el candidato que mejor representa al Verde es Carlos Amaya”.



Así las cosas, se espera que los directivos, que fueron los que diseñaron y contrataron las encuestas, tomen una decisión final sobre los verdes y las presidenciales.