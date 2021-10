Luego de que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, no asistiera a un consejo de seguridad que el Gobierno Nacional adelantaba en su departamento, el ministro de Defensa, Diego Molano, cuestionó la posición del mandatario.



El choque entre Molano y Caicedo inició poco después de que este último no se presentara a una reunión entre los alcaldes de su departamento junto a los ministros de Defensa y del Interior, en la que se buscaba establecer medidas para disminuir los asesinatos en la región.



De acuerdo con lo manifestado por el Gobernador, a través de sus redes sociales, su ausencia al encuentro habría sido una respuesta a la negación de los ministerios a realizar un consejo de seguridad sin "politiquería y clientelismo", que fue como calificó al evento realizado este jueves.



"Reunión de seguridad convocada por viceministro de Defensa y del Interior, es un evento de integrantes del pacto de Ciénaga y el vástago de un clan clientelista y politiquero, por eso no aceptaron convocatoria al consejo de seguridad que propusimos de conformidad con las competencias legales", escribió Caicedo en su Twitter.

Frente al mensaje del mandatario, el ministro Molano aseguró que era inconcebible que Caicedo priorizara la política por encima de la seguridad y los índices de homicidios que se están registrando en el Magdalena.



"Vergonzoso que gobernador de Magdalena anteponga mezquindades politiqueras a seguridad de ciudadanos. Nuestra misión es defender a todos los colombianos", comentó Molano por medio de su Twitter.



Teniendo en cuenta que la polémica se habría generado porque el Gobernador había requerido que el consejo de seguridad se realizará en Santa Marta y no en Ciénaga, Molano aseguró que "tenemos como meta frenar el homicidio en Magdalena, nos reunimos con alcaldes para lograrlo".



Aunque al evento tampoco asistió el ministro Molano, este sí contó con la participación del viceministro de Defensa, Jairo García, quien anunció que en la región habría un aumento del pie de fuerza entre la Policía Judicial y unidades del Gaula.