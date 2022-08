El marcapasos más pequeño del mundo ya está siendo usado en Colombia

Se estima que en Colombia unas 350.000 personas padecen algún tipo de arritmia cardíaca para la que requieren la presencia de un marcapasos. Y es que, en promedio, 52.000 personas mueren en el país como consecuencia de enfermedades cardiovasculares.



En la década de los 70 los marcapasos tenían el tamaño de una caja de cigarrillos y tenían un precio promedio de 120 gramos.



La fabricante Medtronic ha fabricado un marcapaso transcatéter que no supera las dimensiones de una píldora. Pero sus ventajas no solo tienen que ver con el tamaño y el peso, sino con la efectividad, que se estima es en un 93 % superior a las demás referencias.



En Colombia ya han sido implantados quince dispositivos. Los marcapasos de Medtronic no requieren de cables ni de bolsillo quirúrgico. Según la Sociedad Española de Cardiología, el implante tiene una tasa de éxito de 99 %, además de una reducción de riesgos del 63 %.



“Desarrollar nuevas tecnologías, comienza por entender al paciente. En Medtronic, priorizamos las necesidades y estilos de vida de los pacientes para diseñar tecnologías que aporten mayor comodidad y recuperaciones más rápidas, haciendo su día a día más fácil y saludable. Este marcapasos, con su pequeño tamaño y a través de un procedimiento mínimamente invasivo, reduce los tiempos de recuperación en comparación con los implantes tradicionales y permite mejorar los resultados clínicos de los pacientes, ayudándolos a llevar una vida más plena”, señaló Andrea Splendore, vicepresidenta de Medtronic Latinoamérica Central.