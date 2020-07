El 'lío' del hombre que se encontró 5 millones en un cajero y los devolvió a los 3 días

Alejandro Cabra Hernandez

Un video de un operativo policial, en el que participaron ocho uniformados, para solicitar a un hombre que devolviera un dinero -aproximadamente cinco millones-que se encontró en un cajero automático de un centro comercial en Bogotá, se hizo viral en redes sociales.



La historia, ocurrida el pasado 6 de julio, ha sido objeto de críticas por parte de distintos usuarios que consideran exagerado el proceder de las autoridades, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió?



El hombre, que no fue identificado, se encontró una bolsa con el dinero al interior de un cajero automático de un centro comercial de la capital del país.



Al momento de salir del lugar, el individuo fue abordado por el jefe de seguridad del centro comercial, quien le dijo que el dinero había sido olvidado por alguien de la empresa transportadora de valores, pero según el propio supervisor, el señor hizo caso omiso a la recomendación, por lo que se le dio aviso a la Policía.



Acto seguido, el hombre caminó hasta la unidad residencial donde vive y ordenó a los porteros que no dejaran ingresar a nadie que lo buscara. Al sitio llegaron los policías, que entraron sin orden de allanamiento a la propiedad privada.



En el video, que se hizo viral, el hombre le dice a los policías que "llevan

una hora y 15 minutos montando un operativo mientras suceden toda clase de crímenes alrededor. Ustedes están persiguiendo a un ciudadano honrado. ¿Qué hacen perdiendo el tiempo? Vayan a castigar el delito, señores”.



Agregó que, amparado en las recomendaciones de sus abogados, tomó la decisión de no entregar el dinero a la policía, sino al "dueño legítimo" del dinero.



“Esto es propiedad privada y ustedes la están violando. Ustedes no tienen orden de allanamiento. Yo tengo derecho a quedarme esa plata si se me da la gana, pero no me voy a quedar con ella, la voy a devolver. ¿A quién se la voy a devolver? A los legítimos dueños. Y si no encuentro el dueño la voy a donar para canastas de alimentos, porque yo no me quiero quedar con esa plata”

8 policías, patrulla y motos para perseguir a este ciudadano que se encontró un dinero en un cajero y puso un aviso para devolverlo a su dueño.

Y los ladrones en las calles disfrutando de la impunidad de sus delitos

Sucedió en Bogotá pic.twitter.com/mTGHwoWysl — Canal A (@CanalAco) July 15, 2020

Según el jefe de seguridad del centro comercial, el hombre no quiso hacer la verificación de quién era el dueño del dinero, que se podía a hacer fácilmente, "pues dentro de la bolsa está el formato", le dijo a Noticias Caracol.



Finalmente, el hombre verificó que el dinero pertenecía a una empresa transportadora de valores y lo devolvió tres días después, según el coronel Necton Borja,comandante operativo de la Policía de Bogotá.



Borja aclaró que los uniformados actuaron como debía ser, ante el rumor de que querían quedarse con el dinero.