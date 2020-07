Jhon Edward Montenegro Jimenez

"Confinarse no es la solución": Duque sobre idea de cuarentena total de Claudia López

Ante la propuesta de que en la capital del país se realice un aislamiento estricto generalizado, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que el confinamiento para Bogotá no es la solución al aumento de contagios que se está presentando.



“Pensar que la única alternativa sea solamente confinarse, no solo para Bogotá, para el mundo, no es la solución. Por eso, a más información, a más capacidades, se deben hacer intervenciones más focalizadas y eso es justamente lo que se está evaluando porque fueron las decisiones a las que se llegó, pero nosotros siempre estamos dispuestos a conocer opiniones”, aseguró el mandatario en entrevista con la emisora La Cariñosa.



Duque argumentó que estas decisiones hay que analizarlas con base en la ciencia y en lo que digan los epidemiólogos, así como infectólogos y las estadísticas. Agregó que fue esta la razón por la que en Bogotá se tomó la decisión de hacer aislamientos por localidades y que se debe esperar los resultados de dichas medidas.

Lea también: Cuarentena total en Bogotá no está descartada, dice alcaldesa Claudia López



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que antes del próximo martes 21 de julio evaluará si le propone al Gobierno nacional realizar una cuarentena generalizada para la ciudad, teniendo en cuenta las sugerencias de varios médicos y que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están casi al límite.



"Duro día hoy, es el de mayor número de fallecidos en los últimos días por Covid-19 en Bogotá, 73 en total. Todas las asociaciones médicas con razón insisten en hacer cuarentena general. Acordamos monitorear estos días y reunirnos el martes con ellos y Ministerio de Salud para evaluar”, indicó la alcaldesa.



Por su parte, Duque señaló que las expresiones de los médicos hay que entenderlas, analizarlas y que tendrán que ser contestadas por el equipo de expertos, pero por el momento lo más importante es evaluar el proceso de los cierres focalizados en Bogotá.