El exgeneral venezolano 'Pollo' Carvajal ofrece a Colombia contar supuestos secretos de Estado

El exgeneral Hugo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar en Venezuela y conocido como el 'Pollo' Carvajal, ofreció a las autoridades hablar sobre supuestos secretos de Estado.



Así lo dio a conocer su abogada María Dolores Arguelles a medios de comunicación, quien aseguró que Carvajal tiene información diplomática y sugirió hablar con el embajador de Colombia en Madrid, Luis Guillermo Plata.



Es clave recordar que el 'Pollo' Carvajal actualmente está detenido en España y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, país que lo reclama por el delito de narcotráfico.



Lea aquí: "Aspectos de violencia" no serán parte del proceso penal de 'Otoniel' en EE.UU., según su abogado



Aunque el exmilitar tendría intenciones de contar lo que sabe, en abril la magistrada de la Corte Suprema colombiana Cristina Lombana se trasladó a Madrid para tomar su declaración y él se negó a hablar.



Sin embargo, Arguelles dijo a Blu Radio que el 'Pollo' no ha revelado a su equipo de defensa todo lo que sabe y negó que su oferta a las autoridades sea un intento de eludir la extradición.



"Él declarará en función de su situación procesal en Estados Unidos porque en el supuesto de que al final tenga que tramitarse la extradición, tendrá que ventilar un proceso allá. Entonces, él no quiere perjudicar su situación por hablar antes o más de la cuenta”, declaró.