Ciro Guerra fue señalado por ocho mujeres de presunto abuso y acoso sexual

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Ocho mujeres señalaron al director de cine colombiano Ciro Guerra de presuntos acosos y abuso sexual.



Las acusaciones contra Guerra, director de las películas ‘El abrazo de la serpiente’ y 'Pájaros de verano', fueron dados a conocer este miércoles por la Revista Volcánicas, de México.



En siete de los casos acusan a Guerra de acoso, mientras que en uno de ellos lo señalan de abuso sexual.



Estos hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2019 en diferentes eventos como el Festival de Cine de Cannes, el Colombian Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena.



El trabajo periodístico, firmado por Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros, presentó los testimonios de las mujeres junto a tomas de pantalla de lo que serían distintas conversaciones en las que podrían estar Guerra.



Las mujeres que dieron sus testimonios aseguraron no tener intención de hacer denuncias penales.



Lea también: ​"Si tenemos que estrenar cadena perpetua con los soldados, lo haremos": Duque obre caso de violación a menor



"No he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y no tengo otra opción para limpiar mi nombre que recurrir a las vías legales. Ofrezco disculpas a todos los que se vean afectados, a todos los que han tenido que leer estas horrorosas, mentirosas y mal intencionadas palabras, y agradezco a todas las personas que me han brindado su apoyo y acompañamiento”, dijo el cineasta sobre las denuncias.



Y agregó: “Les pido que por favor antes de juzgar, todos esperemos que la justicia evalúe y arroje total claridad de los supuestos hechos mencionados”.