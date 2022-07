El alto costo para Colombia de tener maestros con contratos temporales

En Colombia el 33 % de los maestros de educación básica y media de colegios oficiales se encuentran en provisionalidad y por esto, de acuerdo con una investigación realizada por el LEE, Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, la calidad educativa se ve afectada por al menos dos razones: la provisionalidad no exige que se realice todo el proceso de selección a través de un concurso público de méritos, que evalúa los conocimientos específicos para el desempeño del cargo. Y los contratos provisionales son de menor calidad, afectando la motivación y el desempeño de la labor por parte de los docentes.



La provisionalidad es una manera de contratar rápidamente a un docente mientras se abre el concurso y se realiza el nombramiento, de esta forma se evita que los estudiantes se queden sin maestros. Sin embargo, para los nombramientos provisionales no se realiza todo el proceso de selección en términos del concurso público de méritos, que es auditado y evalúa los conocimientos específicos para el desempeño del cargo, que sí se les exige a los docentes en propiedad.



Luz Karime Abadía, co-directora del LEE, advierte que en diferentes regiones del país, especialmente en áreas rurales, la provisionalidad se da por extensos períodos de tiempo y en gran proporción, afectando la calidad educativa de las instituciones.



“Los docentes que ocupan cargos temporales se ubican principalmente en las zonas rurales con un 42 %. Resulta un tanto difícil conseguir personas que superen el concurso de méritos y que estén motivadas para ejercer su labor en zonas rurales y, por tanto, en muchos casos es necesario acudir a contrataciones provisionales”, comenta la vocera del laboratorio.



Lea aquí: La historia de los aprendices del Sena que se destacaron en Mundial de Robótica



Abadía plantea que es necesario motivar a los maestros para que aumenten sus niveles de formación y se postulen a los concursos que se llevan a cabo por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil.



Además, que se les brinde incentivos laborales con el fin de disminuir los porcentajes de provisionalidad y favorecer la calidad educativa que reciben los estudiantes de instituciones educativas oficiales del país.

Según la investigación realizada por el LEE Javeriana, el 58.9 % de los docentes en propiedad tiene posgrado, a diferencia de la población de provisionales o temporales que alcanza el 18 %.



Es necesario realizar acciones en torno a mejorar la calidad docente, opina Abadía, ya que el rol de los maestros es definitivo para lograr mejoras en la calidad educativa. “Por tanto, un aspecto relevante para mejorar la calidad de los docentes es otorgar incentivos laborales que estén relacionados con la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes y su desarrollo integral”.



Dichos incentivos podrían atraer mejores perfiles de docentes con grandes capacidades y dominio de las diferentes áreas de enseñanza, así como con la máxima vocación hacia su labor como maestro.



Según la investigación realizada, un docente provisional puede no tener la misma motivación y los mismos resultados esperados que uno de planta, pues sabe que su permanencia es por tiempo limitado y por tanto, tiene menos incentivos a influir o realizar cambios trascendentales en la escuela donde labora.

Un docente provisional puede no tener la misma motivación y los mismos resultados esperados que uno de planta, pues sabe que su permanencia es por tiempo limitado y, por tanto, tiene menos incentivos a influir o realizar cambios trascendentales en la escuela donde labora. Especial para El País

Qué pasa en Cali

Con respecto a los docentes provisionales en la ciudad, el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, reconoce que se le debe generar una estabilidad laboral, pues esta permitirá que se consoliden los proyectos educativos institucionales y mejoren todos los procesos de investigación. Del mismo modo, destaca la importancia e impacto que tienen las bonificaciones laborales para los maestros en aras de mejorar sus cualificaciones como educadores.



“Estoy totalmente de acuerdo en que se brinden incentivos laborales para los docentes, no solo monetarios, también pueden ser estímulos que contribuyan a su formación profesional, estos pueden ser especializaciones, doctorados, intercambios y experiencias en el extranjero, financiamiento en investigaciones. De esta manera, se dinamizará el proceso de enseñanza y se motiva al maestro, lo que me parece algo muy importante”, afirma Lenis.



En cuanto a los índices de provisionalidad en la ciudad, el jefe de la cartera de Educación municipal manifiesta que esta problemática tiene una afectación directa con la calidad e integralidad del sistema educativo.

En el 2020 los docentes vinculados al escalafón docente del Decreto 1278 de 2002 como provisional son aproximadamente el 33 % del total de profesores de este escalafón, lo que corresponde a 59.545.

“Nosotros no realizamos nombramientos. Hace más de cinco años que la planta se encuentra congelada, no hemos tenido nombramientos de maestros en propiedad, a pesar de ello, a día de hoy estaríamos necesitando unos 160, entre docentes de apoyo y de distintas disciplinas”, indicó el Secretario.



En Cali hay 5949 profesores vinculados a la planta educativa del municipio, de los cuales 932 se encuentran en provisionalidad. De acuerdo con el Secretario de Educación, para el nombramiento de más docentes en propiedad debe realizarse previamente un proceso en el Departamento de Planeación Nacional y luego por el Ministerio de Hacienda para que se estudie la posibilidad de contar con el presupuesto necesario para destinar los recursos para este fin.



Mientras se realizan los nombramientos requeridos, la orientación por parte de la Secretaría de Educación es que los docentes que han sido nombrados en propiedad y bajo la figura de provisionalidad hagan horas extras, para suplir el déficit de maestros en los centros educativos. No obstante, esta decisión es a voluntad por parte del profesor y esto puede aumentar significativamente la carga laboral que tienen los educadores de las instituciones oficiales.



Por su parte, Enith Cristina Mosquera, rectora de la Institución Etnoeducadora Afrocolombiana Jesús Villafañe Franco, ubicada en el barrio Marroquín III, al oriente de la ciudad, manifiesta que desde hace tiempo le han expresado tanto a la Secretaría de Educación Municipal como al Ministerio de Educación, la difícil situación que representa para todos los colegios oficiales de la ciudad la falta de nombramientos en propiedad.



“Tengo alrededor de 460 horas de estudio que debo brindarles a los estudiantes. En los grados de primaria se deben cubrir 25 horas a la semana, en los grados de sexto a noveno son 30 horas, en décimo y undécimo, 36 horas. Por supuesto que un solo maestro no puede cubrir tal cantidad semanal, debo dividirlas. Tengo déficit de maestros en todos los grados y la mayoría están cubriendo con horas extras”, manifiesta la rectora Mosquera.



Finalmente, el estudio de la Universidad Javeriana recomienda generar acciones para reducir los tiempos que una vacante se encuentra ocupada por docentes provisionales. Del mismo modo, motivar que se ocupen estos puestos a través de los concursos de mérito. Como política se podrían asignar bonificaciones para aquellos docentes de alta calidad que quieran ejercer en áreas rurales y apartadas, al menos, que desempeñen su labor por un periodo de tiempo determinado con la promesa que después, por ejemplo, a los tres años, puedan trasladarse a otra región.

La orientación por parte de la Secretaría de Educación es que los docentes que han sido nombrados en propiedad y bajo la figura de provisionalidad hagan horas extras, para suplir el déficit de maestros en los centros educativos. Especial para El País

Formas de vinculación de maestros

De acuerdo con el Decreto 1278 de 2002, existen cuatro formas de vinculación o tipos de contratos: en propiedad, periodo de prueba, planta provisional temporal y planta provisional definitiva. Los docentes en propiedad son aquellos nombrados por medio de concurso de méritos y que aprobaron el periodo de prueba y por tanto, tienen contrato indefinido. Los docentes en periodo de prueba son los nombrados por concurso de méritos y que llevan menos de cuatro meses laborando. Los docentes provisionales son los nombrados sin pasar por el concurso de méritos. Ellos suplen las vacantes de planta definitivas o temporales.