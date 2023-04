Ejército desmonta pancartas alusivas al ELN en el Valle del Cauca

En la mañana de este martes 11 de abril, el Ejército Nacional en trabajo coordinado con la Policía, inició el desmantelamiento de las pancartas y banderas alusivas al ELN que amanecieron colgadas a las afueras de las principales vías del departamento del Valle del Cauca.



El Batallón de Artillería N 3 y la Tercera Brigada se encuentran en los puntos donde aparecieron estos elementos. Asimismo, se ha reforzado el despliegue operacional en las vías más importantes de la región.



En las últimas semanas el ELN ha intensificado los amedrentamientos contra la población civil en todo el territorio nacional.



Este lunes 10 de abril fueron abandonados varios cilindros al parecer explosivos, con colores alusivos a la guerrilla del ELN en la vía Panamericana en el municipio de Rosas, Cauca.



A través de redes sociales se conocieron videos e imágenes que muestran dos pipetas, usualmente usadas para el abastecimiento de gas, con colores y letras alusivas a la guerrilla.



El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se sumó a las voces de rechazo por los hostigamientos del ELN luego del hallazgo en plena vía pública de una caja con explosivos y panfletos de esta guerrilla.



Rechazo total. En horas de la madrugada fue hallado en vía pública una caja con explosivo y panfletos del ELN. Personal de antiexplosivos realizó la desactivación. He pedido se avance con el sistema de cámaras para identificar a los responsables pic.twitter.com/L7TpN4sXki — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 11, 2023

Este 3 de abril varios miembros de la oposición se pronunciaron tras las fotografías difundidas en redes sociales en las que aparecen supuestos miembros del ELN acompañados de niños.



"¿Cuál es el afán de Petro de entregarle el país al ELN?", cuestionó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, a través de Twitter.



Mientras Petro insiste en su fantasía revolucionaria de la "paz" con impunidad para el ELN; los terroristas en Norte de Santander usan niños y se pasean como autoridad por el departamento.



¿Cuál es el afán de Petro de entregarle el país al ELN? pic.twitter.com/vZl0itNdif — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 3, 2023

Hasta el momento se ha reportado la presencia de estos elementos alusivos al ELN en Bogotá y en los departamentos del Valle, Cauca, y Santander.



Estos hechos ocurren a semanas de la próxima mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN en Cuba.



Por el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado al respecto.



Por su parte, el ELN ha cuestionado las recientes declaraciones hechas por funcionarios del Gobierno y el accionar de las fuerzas militares, a propósito del último atentado en Catatumbo perpetrado por esta guerrilla, que dejó 9 militares asesinados.



"Los hechos ocurridos en Guamalito, Norte de Santander, más allá del dolor que deja la muerte de 9 seres humanos, nuevamente exponen a la luz el perverso enfoque que tiene la Doctrina de Seguridad y como está al servicio de los intereses transnacionales y no de todos los colombianos", escribió la organización en un comunicado.



"Los soldados atacados tenían como función velar por la seguridad de una empresa privada, es decir, el Estado al servicio del interés particular de los emporios del sector de los hidrocarburos. Por otro lado, 7 de los fallecidos estaban prestando su servicio militar, por tanto, eran reclutas inexpertos llevados a una clara línea de confrontación, contrario a lo que dijo Petro tiempo atrás: “tiene que haber un cambio táctico en la disposición del Ejército, los soldados de servicio militar no deben ser enviados a zonas de conflicto”, afirmaciones acatadas y apoyadas por el Ministro de Defensa que afirmó: “los soldados regulares, no deben ser enviados a zonas de conflicto; los mandos de las Fuerzas Militares tienen que revisar con cuidado los lugares a los que pueden ser asignados”, agregó.